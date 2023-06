Pénibilité, stress… Les salariés de plus en plus absents au travail

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur les absences au travail, en hausse de 8% en 2022.

En moyenne, les salariés ont été absents 24,5 jours en 2022. C'est 8% de plus que l'année précédente et 75% de plus qu'en 2011, selon le baromètre que vient de publier Ayming/AG2R La Mondiale. C’est une moyenne, mais de plus en plus de salariés sont touchés: presque 50% contre 37% en 2021.

C’est comme si dans une entreprise de 100 salariés, il en manquait sept chaque jour Ce qui pèse dans ces chiffres, ce sont évidemment les arrêts de longue durée, presque 100 jours en moyenne, mais ce sont surtout les arrêts de courte durée, d’un à trois jours, qui sont de plus en plus nombreux.

De multiples raisons

Pour quelles raisons les salariés sont-ils de plus en plus absents? Elles sont multiples. Depuis le Covid, le seuil d’acceptabilité de la pénibilité des salariés a baissé et le lien avec l’entreprise s’est distendu. On fait moins d’efforts qu’avant pour aller bosser un peu "patraque".

Il y a aussi le stress généré par les mutations technologiques, comme la digitalisation, qui bouleverse les façons de travailler. Ce n’est pas toujours facile de s’adapter. Les difficultés de recrutement, qui reportent la charge de travail sur les autres salariés, expliquent aussi ces absences. Tout comme la complaisance des médecins (plus d’arrêts le lundi et le vendredi), mais aussi leur prudence face à de nouveaux risques.