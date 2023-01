"Que va faire Kylian Mbappé après 50 ans?": la retraite des sportifs inquiète Sandrine Rousseau

Devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la députée EELV Sandrine Rousseau s'est émue de la retraite des sportifs professionnels, en évoquant le sort de Kylian Mbappé.

Comment rebondir après une carrière de sportif? Devant la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau s'est inquiétée du sort des sportifs à la retraite.

"Je m’interroge: que va faire Kylian Mbappé après 50 ans? Que va-t-il faire? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière quand il serait senior?", a lancé la députée EELV, provoquant le rire de Fadila Khattabi, députée de la majorité et présidente de la commission.

"Et en l’occurrence oui, la carrière et le vieillissement des sportifs, au-delà de la plaisanterie, est un réel sujet. Que fait-on de ces sportifs seniors? C’est un sujet et il faut les intégrer dans l’index", a ajouté l'élue, en plein débat sur l'index seniors, que le gouvernement veut mettre en place dans toutes les entreprises de plus de 300 personnes dès 2024 pour y mesurer le taux d'emploi des plus âgés.

75% des sportifs français ne sont pas salariés

Si le choix de l'exemple de Kylian Mbappé peut prêter à sourire, la députée EELV Sandrine Rousseau soulève un vrai sujet alors que les carrières des sportifs s'arrêtent souvent avant 35 ans et que leur reconversion est un réél sujet. Ainsi, chaque année dans le monde, ce sont 7.000 sportifs qui se retrouvent à la retraite et doivent entamer une reconversion.

En France, 75% des sportifs ne sont pas salariés. Et depuis janvier 2012, ils bénéficient d'un dispositif de validation de droits à la retraite financé par l'Etat leur permettant notamment de prétendre à des trimestres gratuits, dans la limite de 16.

Le député MoDem Jimmy Pahun appelle à une reconnaissance rétroactive des anciens sportifs de haut niveau selon la loi de 2012. Et dans le cadre de la réforme des retraites, il a déposé un amendement relatif à cette reconnaissance.