Réforme des retraites: la mobilisation ce mardi sera-t-elle encore plus forte que le 19 janvier?

Après le 19 janvier, les syndicats ont rappelé à la grève pour ce mardi contre la réforme des retraites du gouvernement. Une grève qui sera encore massivement suivie dans les transports, entraînant de nombreuses perturbations sur les différentes lignes de trains et de métros. La CGT estime que le mouvement sera encore plus suivi que le 19 janvier.

Nouvelle journée compliquée à prévoir dans les transports ce mardi, pour la nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A la SNCF, seulement un TGV sur trois circulera. Deux TER sur dix, deux Ouigo sur cinq, et quasiment aucun Intercité ni aucun train de nuit.

Si on regarde dans le détail région par région: deux TGV sur cinq circuleront dans le Nord, un sur deux dans l'Est et le Sud-Est et un sur quatre dans l'Ouest. En Ile-de-France, un train sur trois également sur les RER A et B. Une situation qui s’annonce encore plus compliquée sur les autres lignes du RER. Seulement un train sur dix sur les RER C, D et E, et sur plusieurs lignes de Transiliens, seront en circulation.

Du côté de la RATP, la circulation sera également très perturbée sur la plupart des lignes de métro avec des fermetures partielles ou des trains qui circulent aux heures de pointe à l'exception, comme d'habitude, des lignes automatisées (1 et 14) qui elles fonctionneront normalement.

Pour Bertrand Dumont, co-secrétaire Solidaire CGT à la RATP, la mobilisation sera au moins aussi forte que le 19 janvier.

“ll n’y aura pas beaucoup de métros mardi comme on s’y attendait et comme c’est déjà arrivé le 19 janvier. Là, pour nous, c’est, comme pour beaucoup de Français, la réforme de trop. 64 ans, pour la retraite, on pense que ce n’est pas possible. On sent que les agents sont prêts à se battre pour ne pas laisser passer cette réforme. On se projette déjà sur la suite du 31, et ce, jusqu'au retrait" assure-t-il.

"Les remontées sont très positives"

Une journée de grève qui s’annonce très suivie dans les transports, mais pas que. Dans le secteur aérien, un vol sur cinq sera annulé à Orly. Une mesure préventive prise par la direction générale de l'aviation civile, mais qui n'empêchera pas des perturbations et des retards.

Dans l'Education nationale, on ne dispose pour l'instant que de chiffres pour la ville de Paris où 60% des enseignants du primaire feront grève contre 70% la dernière fois. Près de 100 écoles seront fermées. Enfin, encore pas de chiffres concernant les employés des raffineries ou encore des centrales EDF. Ils s'étaient fortement mobilisés lors de la première journée de grève et ont même déjà fait une deuxième journée de grève jeudi dernier. Ils devraient logiquement se mobiliser massivement mardi.

Selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, la mobilisation de ce mardi pourrait être encore plus forte que le 19 janvier dernier. "Les remontées sont très positives, assure-t-elle dans 'Charles Matin' sur RMC et RMC Story. On a des indicateurs qui nous disent que très certainement, la journée du 31 sera plus importante en nombre de manifestants et manifestantes que le 19, et sera aussi plus importante en nombre de grévistes. Donc oui, on voit bien que de plus en plus de personnes sont complètement défavorables à la réforme et sont prêtes à se mobiliser très concrètement. Donc ça se verra de manière très forte ce 31 janvier."