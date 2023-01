Réforme des retraites: les syndicats confiants sur une nouvelle forte mobilisation ce mardi

Deuxième grosse journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites ce mardi. Les syndicats ont de nouveau lancé un appel à la grève. Ils espèrent que les Français seront aussi nombreux dans les rues ou en grève que le 19 janvier dernier.

Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation et de grève ce mardi contre le projet de réforme des retraites. La précédente mobilisation du 19 janvier a été particulièrement massive. Plus d'un million de personnes ont défilé en France, dont 80.000 à Paris, selon Beauvau, quand les organisateurs se félicitent d'avoir rassemblé plus de deux millions de participants.

Les syndicats espèrent en voir autant ce mardi. Plus de 200 cortèges sont déjà annoncés en France. Les taux de grévistes chez les enseignants et les salariés des transports, qui doivent se déclarer en avance, restent à un niveau élevé malgré une érosion. Si celle-ci est légère à la SNCF et à la RATP, elle est en revanche notable à l'Éducation nationale avec 50% de grévistes contre 70% le 19 janvier.

Plus de mobilisation dans le privé?

Les syndicats restent pourtant confiants. Grâce à l'effet boule de neige, ils s'attendent à autant voire plus de monde dans les cortèges. La CGT enregistre notamment plus d'entreprises mobilisées dans la métallurgie. "Il y aura moins de grévistes dans la fonction publique, mais plus dans le privé", prédit un responsable syndical.

268 lieux de rassemblements ou de manifestations ont été comptabilisés partout en France par le syndicat Solidaires. C'est 18 de plus que lors du premier temps fort. La CFDT a affrété deux fois plus de bus pour permettre à ses adhérents franciliens de rallier la capitale et les syndicats lycéens annoncent une mobilisation d'une ampleur historique.