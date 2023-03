Réforme des retraites: une mobilisation historique attendue dans les manifestations

Les prévisions du renseignement assurent qu'entre 1.2 et 1.4 million de Français défileront dans les rues ce mardi 7 mars. La plus forte manifestation du mouvement de contestation de réforme des retraites version Macron avait 1.27 million de personnes selon la police.

Une France "à l'arrêt"... et dans la rue ? Des centaines de milliers de personnes sont attendues ce mardi 7 mars dans les rues de France à l'occasion d'une nouvelle journée de contestation de la réforme des retraites.

Une donnée sera particulièrement surveillée, l'ampleur de la mobilisation. Au-delà des appels à la grève reconductible, des nombreux défilés sont organisés partout en France avec une mobilisation qui s'annonce en hausse: ce devrait être la plus forte mobilisation nationale depuis le début du mouvement.

D’après les services de renseignement, entre 1.2 million et 1.4 million de personnes pourraient défiler ce mardi partout en France. Le 31 janvier, la police avait recensé 1.27 million de participants et l'intersyndicale plus de 2.8 millions de personnes dans les rues.

Plus de 32.000 manifestants sont prévus ce mardi à Nantes, ce qui pourrait être le plus grand défilé hors de Paris, ainsi que 30.000 à Lyon et Toulouse. Des estimations en hausse par rapport au pic du 31 janvier dernier. A Marseille, Grenoble, Rennes et Clermont-Ferrand, chaque cortège pourrait rassembler 20.000 personnes.

60.000 à 90.000 personnes à Paris?

A Paris, les policiers tablent sur 60.000 à 90.000 participants, une prévision stable. En revanche, les casseurs et autres militants radicaux pourraient être plus nombreux et tenter de se manifester violemment, à l’appel de la mouvance d’ultra-gauche, préviennent les services de renseignement.

Si les chiffres évoqués ne sont pas une science exacte, l'ordre de grandeur de ces prévisions équivaudrait voire dépasserait celui des manifestations les plus massives enregistrées dans l'histoire récente lors des contestations du plan Juppé en 1995, ou encore le plan Woerth des retraites en 2010.