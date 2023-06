Retraites: le simulateur en ligne pour connaître son âge de départ et sa pension a été mis à jour

Depuis ce lundi matin, les Français peuvent connaître l'âge auquel ils pourront partir avec une retraite à taux plein et le montant de leur pension grâce à la mise à jour du simulateur en ligne, après la réforme des retraites.

À partir de ce lundi matin, un simulateur en ligne permet de connaître le montant de sa pension de retraite ou l'âge auquel il sera possible de partir avec une retraite à taux plein. L'outil internet a été mis à jour avec les nouveautés liées à la réforme des retraites (64 ans, accélération de la durée de cotisation, carrières longues, retraite minimale).



Les gestionnaires du site Info-retraite.fr, qui l'hébergent, s'attendent à un raz-de-marée de connexions. Lors de la présentation de la réforme, en janvier, le site du simulateur (ancienne version) avait été consulté 500.000 fois en 24 heures, soit trois fois plus qu'en temps normal. Il est donc conseillé d'éviter de le consulter lors de l'heure de pointe entre 19 et 21 heures.

Un outil simple à utiliser

Pour se connecter au simulateur, il suffit d'avoir son numéro de sécurité sociale. Le résultat est assez rapide selon Thomas Tracou, qui travaille à Union retraite, l'organisme qui pilote le simulateur.

"L'outil va chercher dans les bases de données des régimes de retraite toutes les informations sur ma carrière", explique Thomas Tracou.

Le simulateur permet de calculer le montant de votre pension en fonction du nouvel âge légal. "64 ans, c'est l'âge fixé par la loi, qui est l'âge minimum à partir duquel j'aurai le droit de partir", précise Thomas Tracou.

Différentes simulations possibles

Mais l'utilisateur peut également effectuer une simulation avec d'autres âges de départ à la retraite. "Moi, j'ai envie de savoir l'âge de mon temps plein, mais ce montant me paraît encore un peu faible. Si je travaillais, pas jusqu'à 67 ans parce que ça fait beaucoup, mais déjà 66 ans, ça m'arrangerait. Tout simplement, je peux aller faire une simulation, c'est-à-dire vraiment commencer à jouer avec les curseurs", explique Thomas Tracou.

Le simulateur, qui existait déjà depuis plusieurs années, a été mis à jour alors que tous les décrets de la réforme des retraites ne sont pas encore publiés. "Comme les attentes des assurés sont importantes, on est amené à travailler un peu en anticipation", détaille Stéphane Bonnet, directeur général d'Union retraite.

"On travaille en parallèle de tous les débats et autres publications officielles des textes", ajoute Stéphane Bonnet.

Certaines mesures comme la retraite progressive seront donc intégrées à l'automne seulement.