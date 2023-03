Retraites: plus de 6.000 manifestants place de la Concorde, de nombreux rassemblements en France

Quelques heures après le recours au 49.3 par le gouvernement pour sa réforme des retraites, des rassemblements sont en cours dans de nombreuses villes du pays. À Paris, ils sont plus de 6.000, selon la police.

Environ 6.000 personnes manifestent ce jeudi soir place de la Concorde à Paris pour protester contre la réforme des retraites et le déclenchement de l'article 49.3, et des rassemblements ont lieu dans d'autres villes de France.

Depuis le milieu de l'après-midi, des manifestants se sont rassemblés à l'appel du syndicat Solidaires place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3.

Ils ont été rejoints peu après 16h30 par des manifestants massés près de l'Assemblée nationale et par un cortège de plus de 1.600 jeunes parti de la place de la Sorbonne, aux cris de "Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi" et "A bas le 49.3", a constaté une journaliste de l'AFP.

Des rassemblements dans de nombreuses villes

Sur des pancartes, on peut lire: "Qui sème la misère récolte la colère" ou encore "le printemps arrive... Et le mois de mai", tandis que des manifestants scandaient "à bas Macron, et le 49.3, et grève générale".

Des représentants de plusieurs organisations de jeunesse, syndicats étudiants (Alternative), et organisations politiques (Jeunes insoumis, Jeunes écologistes, NPA Jeunes), à l'initiative de cette manifestation, étaient présents. Ils ont été rejoints par des travailleurs: cheminots, raffineurs notamment.

D'autres rassemblements sont organisés en France, comme à Grenoble, où 200 à 300 personnes étaient rassemblées depuis le milieu de l'après-midi devant la préfecture. A Lyon, une manifestation a rassemblé quelque 400 personnes vers 17h devant la préfecture aux cris de "Macron démission".

À Lille, Bordeaux ou Rouen, ils sont aussi plusieurs centaines, tout comme à Rennes.