Retraites: après le 49.3, des milliers de personnes se rassemblent place de la Concorde

Des manifestants ont afflué place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale, après l'annonce par Elisabeth Borne de l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le projet de réforme des retraites.

Des milliers de personnes sur la place de la Concorde, à Paris, en face de l'Assemblée nationale. Après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, des manifestants ont traversé la Seine et bloqué la circulation dans un premier temps, a constaté un reporter de RMC.

Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés LFI étaient également présents alors que le rassemblement prenait de l'ampleur. Sur place, de nombreux policiers faisaient face aux manifestants, bloquant le pont menant à l'Assemblée nationale avec plusieurs camions et un canon à eau.

Dans la foule, beaucoup de jeunes et de syndiqués, comme Cathy, de Sud Santé: "On n’était pas au courant de ce rassemblement, il s’est fait spontanément. Il y a une demande, un référé et dès qu’on a vu le 49.3, on est venu, par la colère. Il y a vraiment un déni de démocratie. On n’écoute pas les travailleurs, on n’écoute pas les Français et c’est inadmissible".

Les syndicats promettent de "nouvelles mobilisations"

Vers 16h30, environ 1.500 étudiants qui manifestaient contre la réforme des retraites, à l'appel d'organisations étudiantes, ont rejoint les manifestants déjà présents place de la Concorde, un rassemblement organisé par l'intersyndicale et avec l'autorisation de la préfecture.

Dans la foulée, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a annoncé de "nouvelles mobilisations", dénonçant un "vice démocratique". "Evidemment qu'il y aura de nouvelles mobilisations, parce que la contestation est extrêmement forte, on a déjà énormément de réactions de la part des équipes syndicales. On décidera ensemble dans une intersyndicale". Une réunion qui doit avoir lieu jeudi soir au siège de la CGT, à Montreuil.