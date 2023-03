Retraites: "Un risque que le gouvernement tombe" selon l'ex-ministre Jean-Baptiste Djebbari

L'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari estime que le gouvernement peut tomber face à une motion de censure, après l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites.

Après l'utilisation du 49.3 pour éviter un vote de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, le gouvernement doit désormais affronter une motion de censure. Plusieurs groupes de l'Assemblée se disent prêts à sanctionner l'exécutif et procéder à un vote.

"Il y a un risque que le gouvernement tombe", estime ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules" l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari (2019-2022). "Depuis décembre, Elisabeth Borne n’arrive pas à convaincre les Français, les partenaires sociaux et n’arrive pas à solidifier sa majorité avec Les Républicains", constate-t-il sur RMC et RMC Story.

"Le président de la République prend un risque"

Une fragilité qui pourrait conduire à une chute de l'exécutif, alors que si une motion de censure était adoptée, le gouvernement devrait démissionner et la réforme des retraites serait rejetée. "Si le 49.3 est un outil légal et constitutionnel, contrairement aux 49.3 précédents, il y a un vrai risque que le gouvernement tombe et le président de la République prend un risque", conclut l'ancien ministre des Transports qui estime que cette utilisation est "brutalement politique", face aux accusations de brutalité d'un tel outil.

Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut réunir au moins 287 voix de députés. Les différents groupes ont jusqu'à 15h ce vendredi pour les déposer avant un examen prévu lundi devant l'Assemblée nationale. Mais la mission pour adopter une motion de censure s'annonce compliquée. Il faut réunir l'intégralité des voix de la Nupes, du RN, de Liot et au moins 30 députés LR. Et à ce stade, il manque une vingtaine de voix de députés de droite.