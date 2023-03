49-3: Raquel Garrido votera "bien sûr" la motion de Liot et pousse les LR à "aller jusqu'au bout"

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, la députée LFI Raquel Garrido a confirmé le dépot d'une motion de censure par son groupe après le recours au 49.3 sur la réforme des retraites. Elle soutiendra aussi celle que pourrait déposer les centristes de Liot et pousse les députés LR à aller au bout de leur démarche après avoir provoqué le choix du gouvernement d'éviter le vote à l'Assemblée nationale.

Combien de motions de censure seront-elles déposées? Après l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne ce jeudi, sur la réforme des retraites, les oppositions ont jusqu'à 15h20 ce vendredi pour passer aux actes. Dans "Apolline Matin", sur RMC et RMC Story, Raquel Garrido a affirmé que son groupe soutiendra la motion de censure que devrait déposer les centristes de Liot. Et elle attend que les députés LR qui ont poussé Elisabeth Borne à utiliser le 49.3 maintiennent leur position en ajoutant leurs voix à cette motion.

"Bien sûr, je la voterai et j’aspire à ce qu’elle soit votée le plus largement possible. J’invite les députés LR à le faire. Il y a des députés LR qui viennent de mettre en difficulté le gouvernement. Je ne comprendrais pas que le jeudi, ils mettent gravement en difficulté le gouvernement, pour expliquer le lundi que le gouvernement doit continuer. Pourquoi fragiliser Elisabeth Borne le jeudi pour ensuite venir sauver le soldat Elisabeth Borne le lundi ? Il faut aller jusqu’au bout. Le gouvernement n’est plus à même de gouverner. L’échec de ce 49.3 est trop grave. Il provoque des choses dans le pays."

Pas de motion de LFI?

Sur RMC, Raquel Garrido a aussi assuré que le groupe LFI (Nupes) déposerait sa propre motion de censure. "C’est le seul outil constitutionnel qui nous reste. Cela dit, ça ne remplacera pas un vote sur le texte. La question posée n’est pas la même", a-t-elle expliqué. Mais le patron historique des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé le contraire... "Nous avons décidé de donner les plus grandes chances possibles à la censure, et donc de retirer notre motion de censure au profit de celle de Liot", a-t-il expliqué sur France Inter. Deux motions, et non trois, pourraient donc être déposées ce vendredi, celles du Rassemblement national et de Liot.