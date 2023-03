Retraites: le 49-3, "pas un échec" selon Olivier Dussopt mais "toujours un crève-coeur"

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a réagi ce vendredi sur RMC-BFMTV à l'utilisation du 49-3 pour tenter de faire passer en force la réforme des retraites.

Un tournant du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron? Le président de la République et le gouvernement d'Elisabeth Borne ont été contraints d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution jeudi pour tenter de faire passer en force une très contestée réforme des retraites.

Invité de RMC-BFMTV, le ministre du Travail Olivier Dussopt "ne croit pas" que cette potentielle adoption via le 49-3 soit un échec. "Ça aurait été un échec s'il n'y avait pas de texte", estime-t-il. Il pointe du doigt la responsabilité des Républicains. "Effectivement, il n'y a pas eu de vote car une partie du groupe LR n'a pas suivi la position de son parti", juge-t-il.

Olivier Dussopt assure tout de même que l'exécutif ne souhaitait pas initialement utiliser l'article 49-3.

"C'est toujours un crève-coeur. On aurait préféré un vote, on a tout fait pour. On a fait le constat qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties", explique-t-il face à Apolline de Malherbe sur RMC-BFMTV.

Motion de censure: "Nous verrons s'ils considérent qu'ils peuvent former une majorité pour remplacer notre majorité"

Reste à voir maintenant si le texte final de la réforme des retraites sera définitivement adopté. Il faudrait qu'une motion de censure soit déposée et votée par au moins 287 députés sur 573 pour que ce ne soit pas le cas. Un scénario qui ne semble pas inquiéter Olivier Dussopt outre mesure.



"Pour qu'une motion de censure soit adoptée il faut une coalition suffisemment large, ce qui implique que toute la gauche, tout le RN, tous les indépendants, et la moitié des Républicains votent tous ensemble... Nous verrons s'ils considérent qu'ils peuvent former une majorité pour remplacer notre majorité", lance-t-il, semblant dubitatif.

