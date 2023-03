Retraites: une baisse de 20% dans les manifestations, les premiers chiffres

Selon plusieurs syndicats, le nombre de manifestants est en baisse de 20% ce mardi, pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Selon plusieurs syndicats, dont la CFDT, le nombre de manifestants est en baisse de 20% ce mardi par rapport à jeudi dernier. Le 23 mars, il y avait eu 3,5 millions de personnes dans les rues selon les syndicats, 1,09 million d'après le ministère de l'Intérieur."C'est encore une mobilisation très importante, en baisse par rapport à jeudi mais ce n'est pas une surprise parce que depuis le début, il y a des journées plus hautes et des journées plus basses", explique Laurent Berger.

>> Suivez notre direct.

A Marseille, ce mardi matin, 180.000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites selon les syndicats, 11.000 selon la préfecture. Jeudi dernier, ils étaient 280.000 personnes dans les rues d'après les syndicats, 16.000 selon la police.

A Rennes, les autorités ont compté 13.600 manifestants, contre 22.000 le 23 mars. Selon les syndicats, ils étaient 25.000 ce mardi. A Nantes, ils étaient 18.000 à défiler selon la préfecture, 60.000 selon les syndicats.

Selon les syndicats, il y a 25.000 manifestants réunis à Nice, 3.700 selon la préfecture. Les chiffres sont également en repli à Tarbes (5.000 à 15.000) ou encore Clermont-Ferrand (11.000 à 40.000), où la CGT a participé à la manifestation en parallèle de son congrès.