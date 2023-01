"Un ras-le-bol général de tout": la colère gronde à la fonderie Leroy-Somer d'Angoulême

Les salariés de la fonderie Leroy-Somer, à Angoulême, vont de nouveau se mobiliser ce mardi contre la réforme des retraites. Pour eux, travailler jusqu'à 64 ans, c'est impossible à cause de la pénibilité du métier.

Les villes moyennes, très mobilisées contre la réforme des retraites le 19 janvier, seront-elles de nouveau au rendez-vous ce mardi? Du côté des syndicats, on espère faire aussi bien, voire mieux. Dans ces cortèges, la mobilisation a été portée par les employés de la fonction publique et de l'industrie.

À Angoulême par exemple, où le cortège part de la gare à 10h, les salariés de la fonderie Leroy-Somer, qui fabrique des moteurs électriques, grossiront de nouveau les rangs du cortège, car l’avenir les inquiète.

Les mains d'Yves sont marquées par ces 23 années passées entre les tonnes de tôle en fusion et les visseuses pneumatiques. Ses sourcils se froncent, comme ceux de Dimitri sous son bonnet plein de poussière de fonte, quand ils s’imaginent deux ans de plus à la fonderie.

“Les gens haut placés qui décident de la pénibilité, qu’ils viennent avec nous ne serait-ce qu’une journée, histoire de comprendre ce que c’est, voir les conditions, ce qu’on respire…”, indique Yves. “C’est certain qu’on ne tiendra pas. Déjà jusqu’à 60 ans ça va être pénible. Je ne peux pas l’envisager. Maintenant, on va se battre et on verra bien”, ajoute Dimitri.