Vague de chaleur: comment s'adapter au travail?

La France est touchée par une vague de chaleur inhabituelle pour le mois de mai. Et la chaleur pose des problèmes pour certains sur leur lieu de travail.

Le thermomètre atteint les 35 degrés ce mercredi dans certaines régions de France, notamment dans la vallée du Rhône. Un record à cette période de l’année. Et un casse-tête pour de nombreux travailleurs. Car selon l’INRS, l'Institut national de la santé au travail, à partir de 33 degrés, la chaleur devient un réel risque sanitaire pour les travailleurs.

Mais la loi en France ne prévoit pas de cas où les travailleurs n’ont plus d’obligation de travailler en cas de conditions climatiques trop chaudes. Seule exception, si les températures atteignent plus de 34 degrés dans un local climatisé et que la climatisation ne marche pas.

Des obligations de tenue?

L’employeur est seulement obligé par le code du travail de réduire les manutentions manuelles en cas de fortes chaleurs. Il doit aussi permettre le renouvellement de l’air dans les locaux fermés et mettre à disposition de l’eau fraîche. Des pauses supplémentaires doivent être mises en place. Quant à ceux qui travaillent en extérieur, ils doivent bénéficier de zones d’ombre et les horaires de travail peuvent être réaménagés.

Chauffeur-livreur dans l’Isère, Jérémy un auditeur de RMC, déplore ne pas pouvoir bénéficier d’horaires aménagés. Et le short lui est "interdit", alors qu’il est parfois "obligé" de porter "des t-shirts à manches longues" dans certains cas et parfois même avec des équipements en plus.