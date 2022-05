"La semaine qui s’annonce m’inquiète fortement": les céréales en danger à cause de la sécheresse

La chaleur qui touche la France depuis une semaine va se poursuivre. Combinée au manque d'eau, elle met en danger les cultures de blé et d'orges.

La chaleur va se poursuivre toute la semaine en France, après une semaine déjà anormalement chaude pour la saison. Les 30 degrés seront atteints sur une grande partie du pays de mardi à vendredi, avec des pointes jusqu'à 35 degrés dans le sud.

Et cette vague de chaleur qui se prolonge aggrave encore un peu plus la sécheresse qui frappe une grande partie de la France. A ce jour, des restrictions d'eau sont déjà en place dans 16 départements. Aucun répit après une semaine déjà rude pour les agriculteurs. Et les prochains jours pourraient s'avérer désastreux pour les cultures de blé et d'orge.

“Je vous avoue que la semaine qui s’annonce m’inquiète encore plus fortement. Les céréales qui ont déjà commencé à souffrir la semaine dernière vont complètement flétrir. Et notamment les feuilles qui vont se dessécher. Et donc elles n’auront plus moyen de nourrir le grain. Donc le rendement, de jour en jour, va baisser”, explique à RMC Joël Limouzin, chargé des risques climatiques pour la FNSEA.

Une sécherresse inédite par sa précocité

Inquiétude aussi, face au nombre grandissant de régions touchées. “Toute la partie Centre-Val-de-Loire, tout le bassin parisien, tout le secteur de la Bourgogne… On voit bien qu’il y a un phénomène d’amplification qui est en train de s’opérer”, juge-t-il.

Une telle sécheresse est inédite à cette époque de l'année estime Olivier Depraz, directeur général d’Imagéau. Pour lui, les économies d'eau doivent commencer dès maintenant.

“La situation est compliquée, mais en même temps, on ne peut pas prédire le pire donc il faut raison garder. C’est tout un chacun qui doit faire attention au regard de cette ressource qui est précieuse”, appuie-t-il.

Les exploitants comptent désormais sur un début d’été pluvieux, notamment pour soulager les élevages.