Un Français sur quatre a des difficultés financières pour nourrir sa famille

La précarité alimentaire gagne du terrain en France. Avec l'inflation, près d'un tiers des Français se dit préoccupé par son budget pour manger et un quart dit avoir des difficultés pour nourrir sa famille.

C'est un chiffre alarmant sur le quotidien des Français. Une étude européenne réalisée par le cabinet Spark pour Kellogg Compagny montre que près d'un tiers des Français est aujourd'hui préoccupé par son budget alimentaire. Ce chiffre a quasiment doublé depuis 2016.

Le bond de la précarité alimentaire en France

Un chiffre d'autant plus alarmant, que 25% des Français rencontrent des difficultés financières pour nourrir leur famille et un Français sur trois a dû changer ses habitudes alimentaires, en se repliant vers les produits premiers prix, descendre en gamme, mais aussi se serrer la ceinture.

Le nombre d’enfants qui ne mangent pas le matin a été multiplié par quatre depuis 2016 et touche aujourd’hui près d’un enfant sur cinq en France. 85% des enseignants français constatent que des enfants viennent à l‘école en ayant faim au moins une fois par semaine, avec un impact significatif sur l’attention et les résultats scolaire.

>>> Retrouvez Lechypre du jour en podcasts sur le site et l’appli RMC

Les banques alimentaires en alerte

La précarité alimentaire gagne du terrain en France. Cela se traduit par une forte augmentation de la fréquentation des banques alimentaires avec 9% de demande d’aide alimentaire en plus, fin 2022 par rapport à fin 2021, soit environ 3,5 millions de bénéficiaires.

De nouvelles catégories de personnes en état de précarité alimentaire émergent: les "travailleurs pauvres" et les retraités. 17% des personnes accueillies sont à la retraite et autant ont un emploi. Les personnes souhaitent en priorité avoir accès aux fruits et légumes et viande, poisson, œufs. Ces attentes renvoient aussi à un enjeu d’équilibre nutritionnel majeur puisque 71% des personnes déclarent au moins un problème de santé.