Une augmentation de 4,7% des cotisations des mutuelles en 2023

Les cotisations des mutuelles vont augmenter de 4,7 % en 2023, d’après une étude de la Mutualité française.

Chose promise, chose due: les cotisations des mutuelles vont certes augmenter en 2023, mais moins que l'inflation (5,9% en décembre). C'était l'engagement pris par les mutuelles à Bercy.

Ainsi, les cotisations vont augmenter de 4,7% en 2023, d'après une étude menée par la Mutualité française auprès de 35 mutuelles représentant 18 millions de salariés. Une augmentation qui reste nettement plus importante que celles de 2022 (3,4%) et 2021 (2,6%). Une telle augmentation représente en moyenne 40 euros par an pour les moins de 45 ans et 70 euros pour les plus de 65 ans.

Des mutuelles en mauvaise santé financière

Cette hausse s'explique par la trajectoire naturelle des dépenses de santé, très supérieure aux 3,7% fixés dans le budget de la sécurité sociale. Le transfert de charges supplémentaires de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires (mutuelles, instituts de prévoyance et assurance santé) est aussi un facteur. Ce transfert est de l’ordre de 150 millions en 2023, puis 300 millions d’euros en année pleine.

La forte dynamique des remboursements en 100% santé est aussi une explication de cette augmentation. En effet, entre 2019 et 2021, la dépense des mutuelles en optique, audioprothèse et dentaire a augmenté de 20 %.

De plus, le dernier rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), publié en décembre, pointe la mauvaise situation financière des mutuelles. En 2021, les primes n’ont pas suffi à couvrir les remboursements de soins