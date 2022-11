Powerball: comment gagner à la loterie record de 1,9 milliard d’euros

Dans "Charles Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre détaille les conditions de jeu au Powerball, la loterie américaine. La somme record de 1,9 milliard d’euros est à gagner ce lundi soir.

Un joueur gagnera peut-être la somme record de 1,9 milliard d’euros à la loterie Powerball, ce lundi soir aux Etats-Unis. Si le montant atteint de tels records, du jamais vu dans l’histoire des loteries, c’est que le gros lot n’a pas été gagné depuis une quarantaine de tirages et que chaque fois, le montant est remis en jeu et augmenté! Le précédent tirage, c’était samedi, à 1,6 milliard, et toujours pas de vainqueur. Cela représente dix fois les plus gros gains à l’Euromillions.

Il faut dire que les chances de remporter la cagnotte sont minimes. Avec un ticket de loterie à deux dollars, elles sont d'1 sur 292,2 millions puisqu’il faut trouver les cinq bons numéros, à choisir entre 1 et 69, et le numéro Powerball, entre 1 et 26. Vous avez 300 fois plus de chances de vous faire foudroyer que de gagner…

Les Français peuvent-ils jouer ? Oui, à condition de valider son ticket sur le sol américain, notamment dans l'un des 44 Etats autorisant le Powerball, ce qui n'est pas le cas du Nevada, de l'Alabama ou encore du Mississippi. Les Français qui habitent aux Etats-Unis, ou se trouvent même juste temporairement sur le sol américain pour des vacances ou autres, peuvent donc tenter leur chance.

Le jackpot grignoté ou une rente sur 30 ans

En cas de victoire d'un étranger cependant, le fisc américain prélève au total 44,6% du jackpot et non pas 39,6% comme pour un résident. Ces taxes seront à payer, que le gagnant décide de toucher en une fois une partie réduite du jackpot (environ 750 millions de dollars pour le tirage de samedi) ou la totalité du gros lot, une qui sera alors versée sous forme de rente pendant 30 ans.