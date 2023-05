Allemagne: un abonnement à 49 euros par mois pour voyager en illimité en bus, métros, ou trains

Les Allemands vont pour désormais bénéficier d'un billet de transport à 49 euros par mois qui leur permet d'accéder en illimité au bus métros, et trains locaux et régionaux. Ce billet a pour but de soutenir la population face à l'inflation et de lutter en termes d'écologie.

Pour 49 euros par mois, le "Deutschlandticket" offre un accès illimité aux bus, métros, trains locaux et régionaux. Une révolution qui permet de soutenir la population face à l'inflation, tout en favorisant l'usage des transports moins polluants. "La plus importante réforme des transports de l'histoire", selon le ministre des Transports, Volker Wissing.

Un tel prix pour tous les trains locaux et régionaux. Moubarak est allemand, et voyage beaucoup pour son travail, alors il a sauté sur l’occasion.

“Oui je vais l’acheter. Je pourrais voyager dans toute l’Allemagne en bus ou en train, c’est cool”, indique-t-il.

Noah, étudiant à Fribourg, est lui moins convaincu. “Pour moi c’est trop cher à ce prix. Je n’utilise pas assez le train. Et puis ça a ses limites. Le train que je viens de prendre avait 80 minutes de retard à cause d’un problème technique. Et c’est quelque chose qui arrive assez souvent”, pointe-t-il.

Déjà 750.000 tickets vendus

Mais même avec des problèmes de ponctualité des trains, les Français Emilie et Nicolas aimeraient bien voir la même offre de leur côté de la frontière, notamment pour des raisons écologiques.

“Je suis chercheuse en climatologie du coup je pense que c’est une bonne idée”, explique Emilie. “On trouve que c’est même nécessaire pour que la transition écologique puisse réussir”, ajoute Nicolas.

Avec son abonnement à 49 euros par mois, les transports allemands estiment qu’il y aura 16 millions de futurs abonnés. Près de 750.000 tickets ont déjà été vendus.

D’autres pays ont déjà adopté ce type de billets. En Espagne, des passes ferroviaires gratuits pour les trains régionaux et de banlieue ont été lancés en septembre. Selon la Renfe, opérateur ferroviaire espagnol, 2,1 millions d'abonnements ont été émis au premier trimestre. En Autriche, un "ticket climat" permet depuis 2021 d'utiliser tous les transports publics du pays, trains grandes lignes inclus, pour 1095 euros par an, contribuant à un "boom" des voyages en train, selon l'opérateur ÖBB.