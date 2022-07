Bientôt plus de 8 milliards d'humains sur Terre: jusqu'où va aller la démographie mondiale?

Selon l'ONU, la Terre comptera plus de 8 millions d'habitants à partir du 15 novembre prochain. Un chiffre record qui sera battu dans les prochaines années. Mais cette croissance ne sera pas infinie selon des projections.

La population de la Terre va dépasser les 8 milliards d’habitants avant la fin de cette année. C’est ce que révèle la dernière projection de l’ONU. On a même la date, ce sera le 15 novembre prochain que cette barre sera franchie. Huit milliards d’humains sur la Terre, un chiffre vertigineux quand on voit d'où on vient.

Il y a 2.000 ans, à l’époque des Romains, nous étions à peine 170 millions. Il a fallu attendre le début du 19e siècle pour qu’il y ait un milliard d’habitants. Ensuite, les deux milliards ont été atteints 130 ans plus tard, en 1930. Et puis tout est allé très vite. Trois milliards en 1960, quatre milliards en 1975, cinq milliards en 1987, six milliards en 1999, sept milliards en 2011 et huit milliards cette année.

Prenez un homme ou une femme de 90 ans, le temps d’une vie, il aura vu la population de la planète être multipliée par quatre. Et le temps de cette vie, la population aura augmenté beaucoup plus que depuis le début de l’histoire de l’humanité.

Alors, est-ce que cela va continuer sur ce rythme? Oui, mais pas éternellement. L’ONU prévoit que le cap des 9 milliards sera atteint en 2037, soit dans 15 ans. Puis les 10 milliards en 2057, 20 ans après. Une progression moins rapide qu'actuellement donc. Puis, et c’est cela la nouvelle importante, la population mondiale pourrait cesser de croître. L'hypothèse moyenne prévoit une population qui se stabiliserait autour de 10 milliards vers la fin du siècle avant de commencer à redescendre.

Le Nigeria, la bombe démographique africaine

Dès l’année prochaine, l’Inde sera le pays le plus peuplé du monde, ce qui n’est encore jamais arrivé. Depuis des siècles, la Chine est le pays le plus peuplé. Au 19e siècle, un humain sur trois était Chinois.

L’Inde et la Chine ont aujourd’hui des populations quasiment égales avec 1,4 milliard d'habitants. Les courbes vont se croiser en 2023, soit quatre plus tôt que ce qui était prévu. Et d’ici 2050, les Chinois seront 100 millions de moins alors que les Indiens seront 200 millions de plus.

L’explication, c’est la politique de l’enfant unique en Chine. Elle a été remplacée par la politique des deux enfants en 2015, et même aujourd’hui des trois enfants autorisés. Mais le taux de fécondité en Chine ne dépasse pas les 1,18 enfant par femme. Loin en-dessous du seuil de renouvellement. La population chinoise pourrait être presque divisée par deux à la fin du siècle.

La population européenne va aussi commencer à baisser. Entre aujourd’hui et 2050, l'Europe va perdre 5% de sa population. Des pays de l'Europe du Sud comme l’Italie, ou de l'Europe de l’Est comme la Bulgarie et l’Ukraine, connaîtront même des baisses de plus de 10%.

La France va voir sa population continuer à augmenter un peu jusqu’en 2044. Nous sommes actuellement 67,4 millions. En 2044, on atteindra 69,3 millions, puis on devrait redescendre pour être en 2070 aussi nombreux qu’aujourd’hui.

À l'inverse, quelles sont les régions où la population continue à fortement augmenter? Il y en a deux. La première, c’est l'Asie du sud avec l’Inde, le Pakistan, l'Indonésie, ou encore le Bangladesh.

Et la seconde région, c’est l'Afrique sub-saharienne avec l’Ethiopie, le Congo, mais surtout le Nigeria, qui est une bombe démographique. Ce pays, qui est grand comme une fois et demie la France, était à peu près aussi peuplé que la France dans les années 50 et 60. Mais aujourd’hui, la population est passée à 216 millions. On prévoit même 400 millions d’habitants en 2050. Le Nigeria sera alors le troisième pays du monde. Et il pourrait atteindre les 800 millions à la fin du siècle.

Le nord du Nigeria est d’ailleurs la région du monde qui a le plus fort taux de fécondité avec huit enfants par femme, en moyenne. C’est aussi la région qui est contrôlée par un des pires pouvoirs au monde, la guérilla islamiste Boko-Haram.