Covid-19: la reine du Danemark a été testée positive à son retour des obsèques d'Elizabeth II

Margrethe II, la reine du Danemark, a été testée positive à la Covid-19 mardi soir. La veille, elle était aux obsèques d'Elizabeth II, à Londres.

La reine du Danemark, Margrethe II, a été testée positive à la Covid-19 mardi soir, a annoncé ce mercredi 21 septembre 2022, le palais royal.



La souveraine était présente aux obsèques de la reine Elizabeth II lundi à Londres.

Âgée de 82 ans, celle qui a déjà contracté la maladie en février dernier, est triplement vaccinée.



Par conséquent, "les activités de la reine cette semaine ont été annulées", a fait savoir le palais, sans plus de précisions sur son état de santé.



Sur le trône depuis le 14 janvier 1972, Margrethe II est, depuis le décès d'Elizabeth II, la seule reine d'Europe et le monarque au plus long règne du continent. Dans le monde, seul le sultan de Brunei la dépasse de quatre années de règne.