Donald Trump accuse Emmanuel Macron de "lécher le cul de la Chine"

L'ancien président américain Donald Trump s'en est pris à Emmanuel Macron, l'accusant de "lécher le cul de la Chine". Une sortie en réaction aux propos du président de la République qui a appelé l'Europe à ne pas être "suiviste" de l'Amérique ou de la Chine concernant Taïwan.

A l'international aussi, ça ne se passe pas bien pour le président de la République. Confronté à la réforme des retraites en France, Emmanuel Macron s'est attiré les foudres des Etats-Unis après son voyage en Chine. L'ancien président américain Donald Trump s'en est pris au chef de l'Etat estimant qu'il était allé "lécher le cul" de Xi Jinping à Pékin.

"Emmanuel Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul", a lancé Donald Trump lors d'une interview à la chaîne Fox News, en faisant allusion au président chinois Xi Jinping.

Après son déplacement en Chine, Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à ne pas être "suiviste" de l'Amérique ou de la Chine sur la question de Taïwan. Des propos qui lui ont attiré les foudres de ses alliés en Europe mais aussi à Etats-Unis.

Un signe de la perte d'influence des Etats-Unis?

Pour Donald Trump, c'est une preuve de la perte d'influence des Etats-Unis à l'international sous la présidence de Joe Biden. "Vous avez ce monde de fou, qui explose de partout, et les Etats-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. Je me suis dit 'Ok! La France va en Chine maintenant!'", a assuré le fantasque milliardaire à Fox News.

"C'est la classe internationale", se désole Barbara Lefebvre ce mercredi sur le plateau des Grandes Gueules. "Amis poètes bonsoir, voici l'élégance incarnée de Donald Trump", ironise l'enseignante. "Cette façon de parler de Donald Trump, c'est effarant. Est-ce que les grands présidents américains se seraient exprimés comme ça?", s'interroge-t-elle, désespérée.

"Être plus offensif vis-à-vis de la Chine"

"C'est l'écume des choses" juge l'avocat Charles Consigny qui ne s'est jamais caché de son admiration pour l'ancien président américain. "Ce qui m'intéresse, c'est le fond de la forme, qui peut être déplaisante", concède-t-il.

"J'ai trouvé qu' Ursula Von der Leyen me semblait assez ectoplasmique, ce qui est inquiétant. Pourquoi est-ce qu'on a des représentants aussi faibles? Emmanuel Macron a fait ce qu'il a pu mais on a l'impression qu'il se contente de faire quelque chose pour dire "il a essayé", sans tenter de faire du résultat", estime l'avocat.

Charles Consigny appelle également à être plus ferme avec la Chine, ce que faisait justement Donald Trump, "plus en phase avec ce qu'il faut faire". "La Chine, c'est un pays qui enferme les Ouïghours dans des camps de concentration, totalement totalitaire, et qui aspire à la domination du monde. Il ne faut pas se laisser faire, il faut être plus offensif vis-à-vis de la Chine", ajoute l'avocat.