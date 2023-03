Drone en mer Noire: l'armée américaine diffuse une vidéo du contact avec deux avions russes

L'armée américaine a diffusé ce jeudi une vidéo filmée par le drone Reaper MQ9 tombé en mer Noire mardi, après un contact avec deux chasseurs SU-27 russes.

Le commandement des forces des Etats-Unis en Europe (United States European Command) a diffusé une vidéo de l'incident qui a conduit mardi au crash d'un drone américan Reaper MQ9 en mer Noire. Sur les images diffusées ce jeudi par l'armée américaine, on voit deux chasseurs SU-27 russes s'approcher du drone par l'arrière, lâchant au passage une traînée de carburant.

Après un premier passage d'un SU-27 libérant du carburant sur le drone sans conséquence visible, le second effectue la même manœuvre mais semble cette fois heurter le Reaper, un avion sans pilote à plusieurs dizaines de millions de dollars. La caméra de l'appareil se coupe alors quelques secondes avant de fonctionner à nouveau, montrant l'une des hélices du drone tordue.

"Deux Su-27 russes ont mené une interception 'peu sûre' et 'peu professionnelle' contre un drone de surveillance, de reconnaissance et de renseignements de l'US Air Force qui opérait dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire", a assuré le centre de commandement opérationnel européen de l'armée américaine.

Washington continuera à voler "là où le permet le droit international"

Le Reaper MQ-9 est tombé dans les eaux internationales après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Moscou a dans la foulée admis l'interception de l'appareil par ses avions de chasse, démentant tout contact qui aurait mené au crash.

"À la suite d'une manoeuvre brutale, vers 9h30 heure de Moscou (6H30 GMT), le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau", a déclaré le ministère russe de la Défense mardi. "Les chasseurs russes n'ont pas utilisé leurs armements, ne sont pas entrés en contact avec le drone et sont rentrés sans encombre à leur base", a ajouté le ministère.

La Russie argue que le drone était entré, au large de la péninsule de Crimée annexée en 2014, dans une zone d'exclusion aérienne qu'elle a elle-même décrétée pour son opération en Ukraine.

Depuis le crash, la Russie tente de repêcher le drone. De son côté, Washington affirme que les Etats-Unis continueront de voler "là où le permet le droit international" le permet.