Etats-Unis: après 53 ans de prison, Leslie Van Houten va être libérée

Disciple de Charles Manson, Leslie Van Houten va être libérée après 53 ans de prison aux Etats-Unis.

L’Américaine Leslie Van Houten va sortir de prison après 53 ans derrière les barreaux. C’est l'épilogue d’un des faits divers les plus célèbres de l’histoire américaine, les meurtres de la secte de Charles Manson à la fin des années 1960.

Charles Manson était un gourou pervers qui se prenait pour Jésus Christ. Il vivait dans un ranch près de Los Angeles entouré d’une quinzaine de jeunes hippies, des filles en majorité.

Parmi elles, Leslie Van Houten, 19 ans à peine, fumeuse de cannabis et adepte des champions hallucinogènes. Fille d’un commissaire-priseur, elle était fâchée avec sa mère qui venait de la forcer à avorter. Elle était aussi la maîtresse d’un des lieutenants du gourou.

Et puis un jour, Charles Manson explique à ses disciples qu’il va falloir tuer des gens. Pour des raisons obscures. Il va notamment expliquer qu’il veut tuer des blancs, pour que les noirs soient accusés et que cela déclenche une guerre civile.

Le 9 août, ils partent à sept dans une voiture. Ils se rendent chez le cinéaste Roman Polanski et assassine les cinq personnes qui étaient dans la maison, dont la femme de l’acteur, Sharon Tate, qui était enceinte de huit mois. Roman Polanski, lui, était en voyage en Europe.

Ce soir-là, Leslie Van Houten était restée au ranch pour garder les enfants. Elle s'était sentie exclue. Mais le lendemain, elle monte dans la voiture pour une nouvelle virée meurtrière et elle participe au meurtre d’un couple dans une villa luxueuse choisie au hasard… Elle a donné 16 coup de couteau à la femme.

La peine de mort abolie en Californie

Arrêté peu après, elle a été condamnée à mort, en 1971. Mais la peine capitale a ensuite été abolie en Californie. Elle a réussi à faire annuler sa condamnation et elle a même été brièvement libérée. Mais six mois plus tard, elle a été jugée et condamnée à la prison à vie.

Cela fait donc plus de 53 ans qu’elle était incarcérée. En 2002, elle avait donné une interview à Larry King, de CNN. Elle disait être fière de la femme qu’elle était devenue en prison, détenue modèle, ayant passé des diplômes d’éducatrice, conseillère des jeunes prisonnières.

Au moins une vingtaine de demandes de libération conditionnelle ont été rejetées, jusqu'à la dernière qui vient d'être acceptée. A 73 ans, elle a trouvé un foyer pour l'héberger. Elle ne sait ni se servir d’un distributeur de billet, ni d’un téléphone portable, ni d’un ordinateur. Tout cela n’existait pas quand elle a été incarcérée en 1969…