Cinéma: pourquoi le documentaire sur l'enfance de Roman Polanski ne sort que dans une seule salle

Un documentaire retraçant l'enfance de Roman Polanski sort ce mercredi dans une seule salle de Paris.

Un documentaire sur l'enfance de Roman Polanski en Pologne sort ce mercredi au cinéma. Généralement, on dit d’un film qu’il sort "en salles", mais, là, c’est incorrect parce que ce documentaire ne sort pas dans "les" salles, mais dans "une" salle, à Paris. Un cinéma de Rouen devait également le diffuser, mais a renoncé au dernier moment. Reste donc une seule salle parisienne.

Ce documentaire raconte le retour à Cracovie du cinéaste franco-polonais. Roman Polanski a grandi dans le ghetto de Varsovie. Sa mère et une grande partie de sa famille ont été deportées et sont morts dans les camps nazis. À presque 80 ans, Polanski retourne sur les lieux en compagnie d’un de ses amis d’enfance, rescapé de la Shoah. Et les deux vieux messieurs échangent leurs souvenirs, parfois gravement, parfois joyeusement.

C’est un film d’histoire mais que presque personne ne verra, les circuits de distribution et les gérants de salles ont craint la polémique et ont préféré s’abstenir.

Polanski toujours accusé de viol sur mineurs

Une fois de plus, nous sommes confrontés au paradoxe Polanski. Cinéaste génial récompensé par un Oscar, une Palme d’or, cinq César. Il a vécu deux drames, l’extermination de sa famille en Pologne puis l’assassinat de sa femme Sharon Tate alors qu’elle etait enceinte de huit mois et demi en 1969.

Mais il est aussi devenu un paria en raison d'accusations de viols. Une affaire a beaucoup fait parler, c’est une relation sexuelle en 1997 avec une jeune fille de 13 ans, Samantha Gailey. Polanski a été condamné à une très courte peine de prison puis il a fui les Etats-Unis lorsqu’un procureur a voulu le rejuger pour les mêmes faits. Il est, aujourd’hui encore, recherché par la justice américaine.

Mais cette affaire célèbre fait généralement oublier que Polanski a été accusé de viol par 11 autres femmes qui avaient entre 9 et 18 ans au moment des faits qu’elle rapportent. Des faits qui se seraient produits entre 1972 et 1983. C’est pour cela que les féministes ne supportent plus de le voir récompensé et salué sur les tapis rouges. C’est pour cela que le documentaire sur son enfance dramatique est quasiment boycotté en France.