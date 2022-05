Fusillade meurtrière au Texas: pourquoi la législation sur les armes à feu ne devrait pas changer

Dix-neuf enfants et deux adultes. C'est le terrible bilan de la fusillade meurtrière qui a eu lieu dans une école du Texas, aux Etats-Unis, ce mardi. Dans le pays, le droit de porter une arme est garanti par le deuxième amendement et il y a peu de chances que ça change.

Deux jours après la fusillade aux Etats-Unis, dans une école du Texas, l'émotion est toujours très présente. Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu et tué 19 enfants et deux enseignants, avant d'être abattu par la police. Cette nouvelle fusillade a remis sur le devant de la table la question du droit du port d'armes dans le pays. Mais les Américains sont très attachés à leurs armes à feu. 30% des adultes en possèdent au moins une. Le droit de porter une arme est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine.

En 2015, le gouverneur du Texas disait même avoir "honte" que son État ne soit "que" le deuxième en matière d'achats d'armes à feu. Ça donne une idée des mentalités. Résultats, les fusillades sont devenues un fléau aux Etats-Unis. Depuis le début de l'année, 212 tueries de masse avec au moins 4 morts ou 4 blessés, ont eu lieu aux Etats-Unis.

Mais si les fusillades se succèdent, la législation, elle, ne bouge pas. Joe Biden, pendant sa campagne, avait promis d'agir sur ce sujet. Mardi soir, le président américain a pris la parole après la fusillade. Très ému, il a une nouvelle fois appelé à des réformes, pour renforcer le contrôle des armes à feu dans tout le pays. Il s'est dit "écoeuré et fatigué" par ces fusillades à répétition.

Mais en réalité, le président américain a très peu de pouvoir en politique intérieure. Il ne peut changer les choses que s'il a une majorité très solide au Congrès. Ce qu'il n'a pas aujourd'hui.

Aux Etats-Unis, il faut non seulement 51% des représentants à la Chambre, mais aussi 60% des sénateurs pour faire passer la majorité des textes de loi et des réformes significatives. Un exemple, un projet de loi voté par la Chambre des représentants l’an dernier prévoyait de vérifier les casiers judiciaires et profils psychologiques des personnes achetant des armes. Mais, là encore, le texte essuiera un échec au Sénat.

Et c’est à cause du vote des élus républicains; qui s'opposent à toute évolution et qui empêchent tout changement. On le disait, les armes à feu font partie de la culture américaine et les Républicains tiennent plus que tout à ce deuxième amendement.

Le lobby des armes, le plus puissant au monde

Et puis il y a une frilosité générale, même chez les démocrates. En 2000, George W. Bush bat Al Gore et devient président des États-Unis, avec le soutien des pro-armes. Depuis cette élection, le parti démocrate a cessé de militer officiellement pour le contrôle des armes à feu dans le pays, parce que cette position lui coûte trop cher politiquement.

On dit parfois que le lobby des armes aux Etats-Unis est le plus puissant au monde. La NRA, pour National Rifle Association, “l'association nationale du fusil”, c'est l'organisation qui milite pour le port d'armes aux Etats-Unis. Aujourd'hui, elle compte 5 millions de membres et 300 millions de dollars de budget. La NRA finance les campagnes électorales des candidats, qui se retrouveront ensuite coincés une fois élus, avec des comptes à rendre.

Ceux qui s'opposent à elle sont notés, comme à l'école. Et les mauvais élèves feront face à une campagne de dénigrement. Cette association peut donc porter ou détruire une personnalité politique, au niveau local ou fédéral.

Les organisations de lobbying les plus importantes, dont cette fameuse NRA, ont dépensé près de 153 millions de dollars depuis 2005 pour convaincre les élus américains de ne pas toucher au second amendement de la Constitution. Les défenseurs du contrôle des armes à feu ont dépensé dans le même temps un peu moins de 21 millions de dollars, c'est 7 fois moins.

Et pourtant, 90% des Américains sont en faveur de contrôles sur la vente des armes dans le pays. Donc le problème est entièrement politique. Ted Cruz, sénateur réublicain du Texas, dont la campagne a été financée par la NRA, a déclaré après la fusillade que le contrôle des armes “ne fonctionne pas” et que ceux qui l’évoquent “politisent” les tueries.

Il explique aussi que “l’outil le plus efficace pour protéger des enfants est la présence d’agents de police armés dans les établissements”. Plus d'armes pour se protéger des armes, c'est la doctrine. C'est ce que répètent d'ailleurs les chaînes de télévisions conservatrices, comme Fox News, depuis deux jours.

Mardi, deux policiers municipaux et un agent de sécurité ont tenté d'intervenir dans cette école du Texas, mais ils n'ont pas réussi à neutraliser le tireur, qui portait un gilet pare-balles.