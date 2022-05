Guerre en Ukraine: dans le Donbass, la Russie déploie ses "Terminators", ses chars les plus modernes

L'armée russe gagne du terrain dans le Donbass. Moscou y a même déployé ses chars les plus modernes, les BMP-T "Terminator", aperçus également dans la région de Zaporijia.

En Ukraine, l'armée russe a "gagné du terrain" dans la zone de Rubijné-Severodonetsk-Lyssychansk dans le Donbass et intensifie ses "efforts pour capturer Severodonetsk", estime l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les forces russes ont notamment détruit un pont entre Lyssychansk et Severodonetsk, montrant leur volonté d'encercler la ville, selon ce centre de recherche américain, pour qui des avancées russes dans la ville proche de Popasna n'étaient "pas possibles à confirmer".



Preuve de la détermination russe à faire une percée dans la région, le ministère britannique de la Défense a fait état dimanche du déploiement vraisemblable à Severodonetsk de la seule compagnie russe de tanks BMP-T Terminator, des engins technologiquement avancés par rapport aux tanks détruits par centaines par les troupes ukrainiennes ces trois premiers mois de conflit.

Pas "un impact significatif sur la campagne"

Le BMP-T Terminator, imaginé après la seconde guerre de Tchétchénie, est le dernier blindé de soutien rapproché de l'armée russe. Long de 7,20 mètres, large de 3,80 mètres et haut de 1,94 mètre, le Terminator est dirigé par un équipage de 5 soldats et pèse 48 tonnes.

Montée sur un châssis de T-72, le BMP-T Terminator est équipé d'une forte puissance de feu avec 2 canons 2A42 30mm, 4 missiles antichar et anticonstruction Ataka-T, 2 lance-grenades, et une mitrailleuse de 7,62 mm.

Un armement important et varié qui est un avantage en combat urbain pour permettre l'escorte d'autres blindés. Le Terminator est ainsi efficace pour détruire les chars ennemis, tout autre véhicules blindés, et aussi pour éliminer l'infanterie et les postes de tirs ennemis, à l'aide de lance-grenades et de ses deux canons.

Déjà utilisés en Syrie, des Terminators ont également été aperçus à Komyshuvakha, près de la ville de Zaporijia. Mais "avec un maximum de Terminator déployés, ils ne devraient pas avoir un impact significatif sur la campagne", a cependant tempéré le ministère britannique de la Défense.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, l'armée de Moscou a perdu de nombreux véhicules. En 3 mois, 3806 véhicules ont été détruits, endommagés ou capturés selon Oryx, un organisme qui recense toutes les pertes armées confirmées en image. Parmi ces nombreux véhicules, la Russie aurait déjà perdu 696 tanks.