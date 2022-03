Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron dénonce le "cynisme" de la Russie sur les couloirs humanitaires

Après la proposition de l'armée russe d'instaurer des couloirs humanitaires en Ukraine pour permettre l'évacuation des civiles vers la Russie, Emmanuel Macron a dénoncé du "cynisme moral et politique".

Emmanuel Macron a dénoncé ce lundi "le cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine, qui propose des couloirs humanitaires aux habitants de plusieurs villes d'Ukraine pour "les amener en Russie". Ce qui est nécessaire, "ce ne sont pas simplement des couloirs, qui sont tout de suite menacés, ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire: 'On va aller protéger les gens pour les amener en Russie'", a déclaré le président dans une interview à LCI. "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique, qui m'est insupportable", a-t-il ajouté.

"C'est une hypocrisie, un artefact de communication"

Kiev a refusé ce lundi les couloirs humanitaires vers le Bélarus et la Russie proposés par Moscou pour l'évacuation des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. L'armée russe a affirmé que cette décision avait été prise après une "demande personnelle" d'Emmanuel Macron adressée à Vladimir Poutine lors d'un échange téléphonique dimanche, ce qu'a démenti l'Elysée.

"La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie" mais "je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie, un artefact de communication que je réprouve", a réagi le chef de l'Etat sur LCI.

"Il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait des trêves complètes pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés et pouvoir les sortir de la zone de conflit", a-t-il ajouté.

Notant que la situation "s'aggrave chaque jour" en Ukraine, Emmanuel Macron a insisté qu'il fallait "faire stopper cette guerre sans devenir nous-mêmes des belligérants" et assuré que la France et ses alliés vont "continuer de mettre la pression diplomatique pour que cette guerre s'arrête au plus vite".

L'une des priorités est de "nous mobiliser pour accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre" car "c'est notre devoir (...) nos valeurs", a-t-il ajouté, en remerciant notamment les collectivités locales souhaitant les recevoir.

Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron et la chancelier allemand Olaf Scholz ont prévu d'échanger mardi avec le président chinois Xi Jiping, a indiqué l'Elysée, alors que Pékin s'est dit "disposé" à participer, "le moment venu", à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre.

Emmanuel Macron accueillera par ailleurs jeudi et vendredi à Versailles un sommet européen dont l'objectif sera de discuter des moyens de rendre l'Europe "plus forte et plus souveraine" afin, notamment dans la défense, de "moins dépendre des non-Européens".