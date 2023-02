Guerre en Ukraine: en visite à Paris, Volodymyr Zelensky demande davantage d'aide à Emmanuel Macron

Volodymyr Zelensky était en visite à l'Élysée ce mercredi soir. Le président ukrainien est arrivé depuis Londres, où il avait demandé la livraison d'avions de combat. Il a de nouveau reçu le soutien d'Emmanuel Macron, qui a assuré que la Russie ne doit pas gagner cette guerre.

Visite surprise à Paris mercredi soir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré Emmanuel Macron et le chancelier Allemand Olaf Scholz à l'Élysée. Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris avec un avion britannique, celui de la Royal Air Force. Avec un message clair pour le président français et le chancelier allemand: aider davantage l’Ukraine.

“Plus tôt l’Ukraine obtient l’armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus tôt se terminera cette agression russe. Et nous pourrons revenir à la paix en Europe”, a-t-il indiqué devant la presse.