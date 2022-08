Guerre en Ukraine: la centrale nucléaire de Zaporijjia totalement déconnectée du réseau électrique

L'opérateur ukrainien d'énergie nucléaire Energoatom a annoncé ce jeudi que la centrale nucléaire de Zaporijjia est désormais déconnectée du réseau électrique après l'endommagement de lignes de communication.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, sous contrôle russe et victime de plusieurs bombardements, est "totalement déconnectée" du réseau après l'endommagement des lignes de communication, a annoncé jeudi l'opérateur ukrainien Energoatom.

"Les deux réacteurs de la centrale en fonctionnement ont été déconnectés du réseau. En conséquence, les actions des envahisseurs ont provoqué une déconnexion totale de la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique, pour la première fois dans son histoire", a indiqué le groupe d'Etat Energoatom sur Telegram.

Selon l'opérateur ukrainien, des incendies sur le territoire de la centrale thermique de Zaporijjia, située à proximité de la centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine, ont provoqué par deux fois la déconnexion de la dernière ligne de communication reliant le site au réseau électrique.

Des niveaux de radiations normaux

Ce sont les unités de puissance n°5 puis n°6 qui ont été déconnectées du réseau avec déclenchement de la protection d'urgence. D'après le média ukrainien 24tv, les niveaux de radiations autour de la centrale sont toujours normaux.

L'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire en elle-même est assuré depuis la centrale thermique, selon la même source. "Des opérations sont en cours pour connecter un réacteur au réseau", a-t-elle ajouté.

L'Ukraine et la Russie s'accusent de frappes sur le site

Depuis des semaines, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de plusieurs bombardements ayant ciblé cette centrale nucléaire qui compte six réacteurs d'une capacité totale de 6.000 mégawatts et occupée depuis mars par les troupes russes.

L'Ukraine accuse également la Russie de stocker des armes lourdes dans la centrale de Zaporijjia et de l'utiliser comme base de frappes sur les positions ukrainiennes. Moscou dément de son côté avoir déployé des armes dans la centrale et assure n'y avoir que des unités assurant la sécurité. La Russie accuse en retour les forces ukrainiennes d'avoir mené des frappes au drone sur le site.

L'ONU a appelé à mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale afin de garantir la sécurité du site et permettre une mission d'inspection.