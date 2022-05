Guerre en Ukraine: que prépare Vladimir Poutine pour le 9 mai, jour symbolique en Russie?

Comme tous les 9 mai, la Russie s’apprête à célébrer le "Jour de la Victoire" avec des défilés militaires dans tout le pays. Des défilés de l'armée pourraient également être organisés sur le territoire ukrainien.

Comme chaque 9 mai, la Russie va commémorer la victoire contre le nazisme en 1945. Vladimir Poutine va-t-il profiter du "Jour de la Victoire", cette date symbolique pour donner un nouveau tournant au conflit en Ukraine, voire même officiellement déclarer la guerre? Depuis le 24 février, le Kremlin qualifie le conflit "d’opération spéciale". De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a d’ores et déjà fait savoir que le 9 mai ne signifiait pas la fin du conflit.

"Je ne sais pas ce que ça changerait, puisque l’Ukraine est déjà envahie. Il (Poutine) peut officiellement déclarer la guerre, mais ça sera surtout une guerre contre son propre peuple! La seule chose que peut changer la guerre, c’est la mise en place de la loi martiale, plus de privation de libertés, de mesures économiques et la conscription générale pour envoyer les hommes en Ukraine", a réagi Mariana Perebenesiuk, membre du collectif "Stand with Ukraine", invitée des Grandes Gueules jeudi sur RMC.

Un défilé à Marioupol?

Moscou a annoncé mercredi soir un cessez-le-feu sur l’immense aciérie de Marioupol, afin d’ouvrir un couloir humanitaire pendant trois jours et faciliter l’évacuation des civils.

Selon les services de renseignement militaire ukrainien (GUR), la Russie prépare surtout un défilé militaire dans le port longtemps assiégé de Marioupol pour le 9 mai. Le directeur adjoint de l'administration présidentielle russe Sergueï Kirienko est arrivé cette semaine à Marioupol, aujourd'hui presque entièrement détruite, pour préparer ce défilé.

"La mission principale du responsable de M. Poutine est de préparer les cérémonies du 9 Mai", peut-on lire dans un communiqué du GUR sur Telegram.

Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, "deviendra un centre de célébrations", ajoute le communiqué. "Les avenues principales de la ville sont nettoyées en urgence, les débris et les corps des morts enlevés, tout comme les munitions qui n'ont pas explosées", précise le communiqué. Les téléspectateurs russes verront des reportages sur "la joie" des résidents de Marioupol de voir arriver les Russes dans leur ville, a-t-il ajouté.

Des défilés dans 28 villes russes

La fête du 9 mai est en effet chaque année l'occasion d'un grand défilé militaire à Moscou, sur la Place Rouge. Interrogé sur les préparatifs pour le 9 Mai, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou n'a pas explicitement évoqué la possibilité d'un tel défilé à Marioupol. "Cette année, des défilés militaires auront lieu dans 28 villes russes", a-t-il uniquement indiqué, précisant que "près de 65.000 personnes, environ 2.400 types d'armes et d'équipements militaires et plus de 460 avions seront mobilisés cette année".