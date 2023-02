Israël: pourquoi Benyamin Netanyahou fait une visite surprise à Paris

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est à Paris, ce jeudi. Une visite surprise annoncée seulement en début de semaine, alors qu’Israël connaît plusieurs dossiers chauds ces derniers jours.

Benyamin Netanyahou est en visite à Paris, ce jeudi. Sa première visite à l’étranger depuis sa nouvelle élection en octobre dernier et une visite annoncée au dernier moment, surprise, puisqu’elle est apparue aux agendas officiels seulement en début de semaine.

Benyamin Netanyahou vient à Paris chercher du soutien au moment où l'on craint une escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens et au moment aussi où Israël est soupçonné d’avoir lancé des attaques de drone contre l’Iran. Ces deux dossiers très chauds seront abordés en entretien avec le président de la République, Emmanuel Macron.

Le Premier ministre avec la plus grande longévité

Benyamin Netanyahou est déjà entré dans l’histoire de son pays pour avoir occupé le plus longtemps le poste de Premier ministre, pendant plus de 15 ans dont 12 ans de suite entre 2009 et 2021. Mis en cause pour des affaires de corruption, il est défait lors des élections législatives de mars 2021.

Mais le 1er novembre 2022, il est de nouveau élu lors d’élections législatives anticipées - les cinquièmes en moins de quatre ans, organisées à la suite de l’émiettement de la majorité précédente - et revient au pouvoir à la tête de la coalition la plus à droite de l’histoire récente d'Israël, en formant son sixième gouvernement avec la droite, l'extrême droite et les partis juifs orthodoxes.

Un ancien militaire américanophile

Benyamin Netanyahou est presque autant américain qu’israélien. Il a passé une grande partie de son enfance aux Etats-Unis puis y est revenu pour ses études. Il parle l’anglais sans accent. Petit-fils d’un rabbin originaire de Lituanie, son père a été un des fondateurs du Likoud, parti qu’il préside désormais. Avant d’entrer en politique, il a fait des études d’architecture, a été diplomate, ambassadeur auprès des Nations-Unis, mais le plus marquant pour lui, ce sont ses six ans dans l'armée.

Il a participé à plusieurs opérations spectaculaires. En décembre 1968, après un attentat contre un avion d’El-Al, la compagnie nationale israélienne, en Grèce, Benyamin Netanyahou fait partie d’un commando de représailles qui va à Beyrouth pour plastiquer 15 avions de la compagnie nationale libanaise. En 1972, il participe à la libération d’une centaine d'otages retenus dans un avion belge à Tel-Aviv.

Son frère, Yonathan, lui aussi militaire commando, avait participé à la plus célèbre libération d'otages sur l’aéroport d'Entebbe en Ouganda, en 1970. Un vol d'Air France avait été détourné. Un succès spectaculaire pour l'armée israélienne qui avait tout de même déploré un mort dans ses rangs: son frère. Une mort que le futur homme fort d’Israël n’a jamais oubliée.