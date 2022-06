L'Ukraine candidate à l'adhésion à l'UE: pourquoi le processus va prendre des dizaines d'années

Quatre mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne a annoncé jeudi qu'elle accordait à ce pays, ainsi qu'à la Moldavie, le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Un premier pas sur le très long chemin de l'adhésion définitive, qui n'interviendra pas avant de nombreuses années.

Les 27 pays européens ont validé le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne déposé par l'Ukraine et la Moldavie. La décision a été prise jeudi lors d'un Conseil européen présidé par Emmanuel Macron.

Un message diplomatique important et attendu par Volodymyr Zelensky, quatre mois après le début de la guerre. Sur Twitter, le président ukrainien a remercié "les dirigeants européens pour leur soutien".

S'il s'agit d'un message politique fort adressé à la Russie et d'une marque de soutien appréciable pour Volodymyr Zelensky, quatre mois après le début de la guerre, l'Ukraine est encore loin de faire partie de cette Union. Le chemin de l'adhésion pourrait prendre plusieurs dizaines d'années.

En effet, une fois le statut de candidat obtenu, commencent alors seulement les réelles négociations. Mais celles-ci ne pourront en réalité démarrer qu'une fois le conflit résolu et les frontières de l'Ukraine stabilisées.

70% du chemin fait par l'Ukraine

Le pays devra se conformer au cahier des charges de l'Union européenne. Pas moins de 30 chapitres de négociations. Si la commission reconnaît que l'Ukraine a déjà fait 70% du chemin grâce à la stabilité de son régime politique et sa conversion à l'économie de marché, des points sensibles devront être traités et notamment sur l'état de droit, la corruption, le blanchiment, la lutte contre les oligarques et la protection des minorités russophones.

Le même processus a été engagé par exemple en Serbie il y a plus de 13 ans. En cas d'adhésion dans 15, 20 ou 30 ans, l'Ukraine deviendrait alors le pays le plus grand de l'Union européenne par sa superficie et le 5e pour sa population.