Pour la première fois depuis 1976, la Russie va envoyer un engin vers la Lune le 11 août prochain

La Russie lancera, ce vendredi 11 août 2023, son premier engin vers la Lune depuis 1976, a annoncé lundi l'agence spatiale russe Roscosmos.

Quarante-sept ans plus tard, la Russie va envoyer son premier engin vers la Lune, ce vendredi. Le lancement de l'atterrisseur Luna-25 aura lieu "le 11 août à 02:10:57 heure de Moscou" (soit à 1h10 heure de Paris), a déclaré Roscosmos dans un communiqué, à un moment où les autres puissances mondiales, comme les États-Unis et la Chine, multiplient les missions en vue d'alunissages.

Roscosmos a également indiqué qu'un lanceur Soyouz avait été "assemblé" sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe, pour le lancement de Luna-25, qui devra se poser près du pôle Sud de la Lune, "en terrain difficile". Le vol devrait durer entre "quatre jours et demi et cinq jours et demi", selon des données publiées par Roscosmos et citées par l'agence de presse officielle Tass.

Un village évacué pour le lancement

Pour ce lancement, les autorités de la région de Khabarovsk, dans l'extrême est, ont d'ores et déjà annoncé l'évacuation d'un village se trouvant dans la zone possible de retombée du premier étage du lanceur, à partir de vendredi matin.

Une fois sur la Lune, Luna-25, qui pèse près de 800 kilogrammes, aura notamment pour mission, pendant au minimum un an, de "prélever des échantillons, d'analyser le sol et de mener des recherches scientifiques à long terme", a souligné l'agence spatiale russe dans son communiqué officiel.

Moscou souhaite se rapprocher de Pékin

Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie. Il intervient au moment où ce pays cherche à développer ses propres projets et à renforcer sa collaboration spatiale avec Pékin.

"(Il) est d'une grande importance, pas même pour la Russie de Poutine, mais pour celle de l'après-Poutine, une Russie pacifique. Ce lancement montrera que les Russes sont capables de s'engager dans l'exploration pacifique de l'espace", analyse auprès de l'AFP Vitali Egorov, un spécialiste russe de l'espace.

Sa coopération avec les puissances spatiales occidentales, elle, a été ravagée depuis que l'armée russe a commencé son assaut contre l'Ukraine. Malgré tout, la Russie se revendique toujours comme une grande puissance spatiale au regard de son passé soviétique.