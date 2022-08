Mission Artémis: décollage annulé ce lundi en raison de divers problèmes

La Nasa a annoncé ce lundi que divers problèmes ont conduit à l'annulation du lancement de la mission Artémis.

La Nasa a annoncé ce lundi après-midi que le décollage de la nouvelle méga-fusée de la mission Artémis a été annulé ce lundi, après une série de problèmes techniques et liés à la météo.

Le décollage d'Artémis 1 était initialement prévu à 14h33 heure française depuis l'aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy, en Floride.

Divers problèmes

Ce lundi matin, les réservoirs de la fusée -- la plus puissante du monde -- ont peu à peu été remplis de plus de trois millions de litres d'hydrogène et d'oxygène liquides ultra-froids. Mais le remplissage a commencé avec environ une heure de retard à cause d'un risque de foudre trop élevé au milieu de la nuit. Puis une fuite a entraîné une pause lors du remplissage de l'étage principal avec l'hydrogène, avant qu'une solution ne soit trouvée et que le flot reprenne.

Vers 13h00 (heure française), un nouveau problème était examiné. Un des quatre moteurs RS-25, sous l'étage principal de la fusée, n'arrivait pas à atteindre la température basse souhaitée -- condition nécessaire pour pouvoir l'allumer.

En raison de cette annulation lundi, la prochaine date de décollage possible est vendredi 2 septembre.