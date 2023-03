Nashville: six morts, dont trois enfants, dans une fusillade dans une école

Terrible bilan à Nashville, dans le sud des Etats-Unis, où une personne lourdement armée a ouvert le feu dans une école primaire ce lundi. Trois enfants et trois adultes ont perdu la vie. Le tireur, âgé de 28 ans, avait été scolarisé dans cette école chrétienne privée.

Trois enfants et trois adultes ont été tués par balles ce lundi dans une école primaire de Nashville, dans le sud des Etats-Unis. Un drame aux circonstances encore floues qui a rouvert le débat sur les ravages des armes à feu dans ce pays.

L'individu ayant commis le bain de sang a rapidement été tué par les agents arrivés sur les lieux. Il a été désigné par la police étant une personne transgenre de 28 ans, répondant au nom d'Audrey Hale, née femme mais se considérant comme homme.

L'assaillant est entré en milieu de matinée dans une petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, "The Covenant School", muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, en tirant à travers une porte en verre.

Il s'est dirigé vers le premier étage de cet établissement, qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, en tirant de nombreux coups de feu et en tuant trois enfants, âgés de 8 à 9 ans, et trois adultes, de 60 à 61 ans.

Le nom d'une des victimes, identifiée comme Katherine Koonce, correspond à celui de la directrice de l'école, selon le site de l'établissement.

Un acte prémédité?

Rapidement dépêchés sur place, des agents ont immédiatement abattu le tireur et son décès a été prononcé un quart d'heure après le premier appel aux secours, selon le porte-parole de la police Don Aaron.

Le mobile, encore inconnu, pourrait être lié à une "rancune" à l'encontre de cette école, a noté le chef de la police de Nashville, John Drake.

"L'enquête est en cours et nous rassemblons en ce moment plus d'informations mais nous avons trouver des cartes de l'école faites à la main avec beaucoup de détails comme les points d'entrée, la manière dont est surveillé l'établissement... Nous avons également trouvé un manifeste. Des écrits qui parlent de cette fusillade et qui expliquent comment tout cela allait se dérouler", a indiqué John Drake.

Le président Joe Biden a exprimé son désarroi face à ce crime "répugnant" et ordonné que les drapeaux de la Maison Blanche soient mis en berne.