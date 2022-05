Oleg, 27 ans: il a refusé de combattre et fui l'Ukraine

Oleg est ukrainien a 27 ans. Il a décidé de ne pas se battre et de fuir la guerre qui se déroule dans son pays. RMC l'a rencontré.

Dans sa toute nouvelle ville en Roumanie, Oleg, un Ukrainien de 27 ans, retrouve le calme depuis une dizaine de jours. Il a décidé de ne pas se battre et de fuir le combat. Il est aujourd'hui réfugié en Roumanie depuis 2 semaines, avec sa famille (ses parents, petit frère et sa copine.)



Depuis l’instauration de la loi martiale, tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans doivent rester dans le pays, dans leur région même, pour pouvoir se battre si nécessaire. Ceux capables de porter les armes ne peuvent pas traverser la frontière. La loi pour l'instant ne les contraint pas à s'enroler, mais juste à rester dans le pays pour contribuer à l'effort de guerre et être mobilisable si nécessaire.

"Je ne veux pas être un soldat"

Les seules exemptions sont pour ceux souffrant de problèmes de santé, ceux en charge de plus de trois enfants de moins de 18 ans, ceux élevant seuls des enfants mineurs, ceux élevant un enfant handicapé, ainsi que les députés. Oleg ne fait partie d'aucune de ces catégories. Lui est donc en Roumanie, ses amis dans l'armée en Ukraine. Quand il en parle, ses yeux bleus se troublent.

"Je suis anxieux pour eux… Je veux que l’Ukraine gagne, je hais la Russie. J’aide d’une autre manière, j’envoie de l’argent à l’armée. Mais je ne veux pas être un soldat", explique-t-il.

"Ma vie est plus importante que mon pays"

De nature calme, il se souvient bien de ce jour où il a perdu son sang froid. Après six jours passés dans sa cave sous les bombes à Kharkiv, il veut fuir vers l’ouest et se rend à la gare avec sa famille: "Nous avons entendu trois grandes explosions. C’était la première fois dans ma vie que j’ai ressenti de la panique."

Quelques semaines après, une bombe manque de le tuer. Cette fois, la décision est prise: Oleg ne restera pas. Il brave l’interdit et traverse la frontière direction la Roumanie, par chance, il réussit à passer: "Mourir dans cette guerre, ce n’est pas une décision très censée. J’ai décidé que ma vie était plus importante que mon pays. Donc je me sens pas coupable de ne pas être au front. J’espère revenir en Ukraine quand cette guerre sera finie."

En Ukraine, défendre sa patrie est une obligation constitutionnelle. Les hommes en âge de se battre attrapés en train de quitter illégalement le pays risquent des amendes et d’être envoyés au service militaire. Oleg, lui, considéré comme déserteur, risque jusqu’à 5 ans de prison s’il retourne dans son pays.