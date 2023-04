Russie: qui Evgueni Roïzman, l’un des derniers grands opposants à Vladimir Poutine?

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Laurent Neumann dresse le portrait d’Evgueni Roïzman, un opposant politique qui risque dix ans de prison en Russie.

Evgueni Roïzman est l’un des derniers grands opposants à Vladimir Poutine. Et il risque dix ans de prison. Pourquoi ? Parce que sur son compte Twitter, ce franc-tireur de l’opposition à Vladimir Poutine n’a cessé, depuis février 2022, de critiquer la guerre en Ukraine. Son procès s’est ouvert ce mercredi à Ekaterinbourg, dans l’Oural. En août dernier, une dizaine d’hommes cagoulés, en treillis et gilets pare-balle, étaient venus l’arrêter au petit matin. Appartement perquisitionné, ordinateurs et documents de travail saisis.

Remis en liberté, il avait interdiction d’utiliser Internet et de participer à des réunions publiques jusqu’à son procès. Son crime : avoir discrédité l’armée russe en diffusant des centaines de messages satiriques pour moquer les dirigeants du Kremlin et les médias gouvernementaux. De "l’anti-propagande", comme il dit, qui lui avait déjà valu trois amendes et même de 14 jours de prison en mars.

Un opposant très controversé

Evgueni Roïzman est un opposant à Vladimir Poutine, certes, mais il est très controversé… Âgé de 60 ans, fils d'un ingénieur juif et d'une mère puéricultrice, carrure d’athlète et gueule de cinéma, il a commencé sa carrière dans les années 90 en créant une fondation baptisée "Ville sans drogue", quand Ekaterinbourg était un haut lieu de la mafia et du narcotrafic. Mais ses méthodes ont fait scandale : on lui reprochait notamment d’attacher les toxicomanes pendant leur cure de désintoxication, qu’ils soient volontaires ou pas. Ce qu’il a toujours nié. On lui reprochait surtout d’être lié à la pègre, ce qu’il a aussi démenti.

Député de 2003 à 2007, il devient maire de la ville en 2013 et seul opposant politique à un poste aussi élevé. Jusqu’à ce que Vladimir Poutine, en 2018, supprime l’élection du maire au suffrage universel.

Le sort d’Evgueni Roïzman, aujourd’hui, est d’autant plus inquiétant que la plupart des opposants, comme Alexei Navalny, sont derrière les barreaux, et pour longtemps. L’ONG OVD-Info a comptabilisé près de 17.000 arrestations pour des positions anti-guerre. Sans compter tous ceux qui ont préféré quitter la Russie.