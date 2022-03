"Tous les dons ne sont pas bons à faire", avertissent les sapeurs-pompiers qui vont envoyer des bénévoles en Ukraine

Des sapeurs-pompiers français vont se rendre en Pologone pour porter assitance aux réfugiés ukrainiens. Et s'ils appellent à la générosité, ils préviennent que tous les dons ne sont pas bons à faire.

Les pompiers français se mobilisent sur le front ukrainien. Une opération baptisée "pompiers de la paix" doit quitter Paris pour la frontière polono-ukrainienne le 12 mars, notamment pour venir en aide aux réfugiés.

"C'est une action bénévole officielle". 32 pompiers, médecins, infirmiers bénévoles d'ONG vont partir demain pour la frontière entre la Pologne et l'Ukraine", explique ce vendredi sur RMC Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Eloigner les réfugiés de la frontière

L'action des pompiers prendra en priorité trois formes: collecter et acheminer du matériel incendie, des soins d'urgence et des véhicules sur la zone du conflit. Soutenir, l'acheminement et l'action des sapeurs-pompiers français sur les zones d’accueil des réfugiés et contribuer à accueillir en France les familles de pompiers ukrainiens mobilisés sur le front.

"C'est un renfort de véhicules ​notamment d'ambulances, de transport de passagers qui va faire en sorte d'acheminer les réfugiés plus loin que la frontière parce qu'ils sont souvent épuisés, ont faim, froid et ont peur de rester trop près de la frontière", explique Grégory Allione sur RMC.

Les pompiers en profitent pour lancer un appel à la générosité des entreprises et des industriels. Mais le pompier prévient: "Tous les dons ne sont pas bons à faire pour les Ukrainiens. En Pologne, il y a des tas de vêtements qui jonchent le sol donc il ne faut plus en envoyer. Ils ont besoin d'une prise en charge psychologique puis d'un endroit chaud et d'être rapatriés".

Sur le même sujet Guerre en Ukraine: Poutine voit des "avancées positives" dans les pourparlers

>> A LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine: combien y-a-t-il eu de morts depuis le début du conflit?