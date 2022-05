Ukraine: un soldat russe jugé pour crime de guerre, une première

Vadim Chichimarine, un jeune soldat russe de 21 ans, comparaît ce mercredi en Ukraine pour crime de guerre et meurtre avec préméditation. Il est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans au début de l'invasion russe.

Le premier procès pour crime de guerre s'ouvre ce mercredi à Kiev. C’est celui d’un soldat russe de 21 ans, prisonnier, qui comparait pour crime de guerre et meurtre avec préméditation.

Le jeune homme au visage d'enfant et crâne rasé, Vadim Chichimarine, est un soldat originaire de Sibérie. Il est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans au tout début de l'invasion, le 28 février, dans un village du nord-est du pays, Chupakhivka.

D'après le parquet, l'accusé et quatre autres soldats roulaient à bord d'une voiture qu'ils venaient de voler. Vadim Chichimarine aurait sorti sa kalachnikov par la fenêtre pour abattre un témoin civil, laissé pour mort, un homme de 62 ans.

10.000 crimes de guerre recensés par les Ukrainiens

Ce dernier était à bicyclette et non armé. Dans des aveux filmés, le jeune soldat a précisé "avoir reçu l'ordre de tirer" pour que le témoin du vol du véhicule ne les dénonce pas.

Selon son avocat, "il est conscient de ce dont il est accusé. Lors de ce procès, il pourra donner sa version. Il dira s'il admet une culpabilité totale ou partielle ou s'il plaide non coupable", explique-t-il.

La décision des juges est très attendue par la population. Des juristes craignent un jugement précipité, pour l'exemple, vu la configuration inédite de ce procès.

C'est le cas de Cécile Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale. "On a un conflit qui est en cours et là on a une précipitation soudaine de juger un gamin de 21 qui a tué un civil. Moi je n'ai jamais vu ça. Il y a un risque qu'il prenne perpétuité alors que peut-être que s'il avait été jugé dans d'autres conditions il n'aurait pas pris autant", détaille-t-elle.

La victime, aux dernières nouvelles, n'a pas été identifiée. Et le conflit est toujours en cours. Depuis le début du conflit, plus de 10.000 crimes de guerre ont déjà été recensés par les Ukrainiens.