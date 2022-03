Latifa Ibn Ziaten : "Quand un candidat dit que les musulmans sont tous des terroristes ça crée une fracture dans notre pays"

À l'occasion de la commémoration des attentats de Toulouse et de Montauban en 2012, Latifa Ibn Ziaten était l'invitée de la matinale Week-End RMC afin de témoigner son combat depuis 10 ans pour la mémoire de son fils.

Ce dimanche 20 mars marque l'anniversaire tragique des attentats de Mohamed Merah. Une journée dont Latifa Ibn Ziaten sera chamboulée à vie. Et pour cause : son fils Imad a été abattu par le terroriste islamiste. Un hommage est organisé aujourd'hui dans la ville rose. Depuis cette mère mène un combat pour la paix en la mémoire de son fils :

"Je suis sur le terrain depuis 10 ans afin de passer un message de paix et de vivre-ensemble. Je vais dans les prisons et les écoles pour parler à cette jeunesse perdue et ainsi éviter un nouveau Mohamed Merah"