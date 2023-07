Angleterre: le célèbre présentateur Huw Edward impliqué dans un scandale sexuel

En Angleterre, une star de la télé, Huw Edward, est impliqué dans un scandale sexuel révélé par le Sun.

Huw Edward, un des plus célèbres présentateurs de la BBC, est impliqué dans un scandale sexuel qui fait la une des médias anglais. Tout a commencé vendredi dernier avec les révélations d’un tabloïd. Sans donner le nom du présentateur, le Sun racontait qu’une femme avait alerté la BBC en mai dernier, parce qu’un de ses présentateurs vedettes avait donné plusieurs milliers d’euros à son adolescent de 17 ans en échange de photos dénudées. On ne sait pas s’il s’agissait d’une fille ou d’un fils, mais la mère raconte que l’histoire a détruit son enfant qui a aujourd’hui 20 ans et qui est accro au crack… La mère dénonçait surtout le fait que la célébrité est restée à l'antenne après sa dénonciation des faits.

Et l'Angleterre s’est aussitôt enflammée pour cette histoire crapoteuse. Qui était la star en question? Plusieurs présentateurs de la chaîne ont fait des communiqués pour dire que ce n'était pas eux. Et finalement, ce n’est que jeudi soir que le nom est tombé. La femme de Huw Edward a fait un communiqué, au nom de son mari, pour dire que c’était lui.

L’homme qui a annoncé la mort de la reine

Huw Edward est célébrissime en Angleterre, parce qu’il présente les journaux de la BBC depuis plus de 30 ans. Le 18 heures, puis le 22 heures, les plus regardés. Mais il restera dans l’histoire de la télé anglaise parce qu’il est l’homme qui a pris l’antenne le 8 septembre 2022 à 18h30 pour dire calmement: "This is BBC from London", c’est la BBC depuis Londres, Buckingham Palace vient d'annoncer la mort de sa majesté la reine Elizabeth.

Il a ensuite présenté les émissions spéciales sur les funérailles puis le couronnement de Charles. Il avait déjà couvert les mariages de William et Harry.

Âgé de 61 ans, père de cinq enfants, c’est un Gallois d’origine. Jeudi soir, c’est sa femme qui a signé le communiqué de confession, parce que lui a été hospitalisé, souffrant de dépression dès l’annonce du scandale.

La police anglaise a précisé qu’elle avait déjà mené son enquête, alertée par la BBC, et que selon elle aucune infraction ne pouvait être retenue contre le journaliste. Il ne sera pas poursuivi, mais il a perdu son honneur.