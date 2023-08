Geneviève de Fontenay est morte

Dirigeante de la société Miss France pendant plus d'un demi-siècle, Geneviève de Fontenay est décédée ce mercredi à l'âge de 90 ans.

La dame au chapeau tire sa révérence. Geneviève de Fontenay, qui aura dirigé le concours Miss France pendant plus d'un demi-siècle, de 1957 à 2010, est décédée ce mercredi à l'âge de 90 ans.

Née le 30 août 1932 à Longwy (Meurthe-et-Moselle), elle avait été "Miss Élégance" en 1957, avant de diriger le comité miss France jusqu'en 2010, avec son compagnon puis son fils Xavier. Après avoir revendu le concours à Endemol et son départ du comité, elle a organisé les concours Miss Nationale et Miss Prestige jusqu'en 2016, date à laquelle elle avait "tourné la page des Miss", avec amertume, déplorant "la machine à fric de TF1 et d'Endemol".

Un femme au verbe haut

Connue pour son franc parler Geneviève de Fontenay défendait une image de la femme ancrée dans un passé lointain, celui des années 50. Son inamovible chapeau date d’ailleurs de cette période.

Politiquement elle se disait de gauche, même si son côté un peu vielle France l’a fait rejoindre les opposants au mariage ouvert aux homosexuels avec la Manif pour tous. Elle s'était aussi rapprochée de Florian Philippot, en avril 2018, avant de prendre ses distances quelques jours plus tard en déclarant au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC : "On peut parler avec quelqu'un sans adhérer forcément à ce qu'il est, à ce qu'il pense."

Fidèle auditrice de RMC, Geneviève de Fontenay racontait aussi envoyer régulièrement des SMS au président de la République Emmanuel Macron, pour lui donner des conseils.