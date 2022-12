Jean-Jacques Goldman de nouveau personnalité préférée des Français

Le Top 50 des personnalités préférées des Français, de l'Ifop et du JDD, a de nouveau consacré Jean-Jacques Goldman à la première place, devant Thomas Pesquet, Omar Sy et Kylian Mbappé. La première femme, Florence Foresti, est 20e.

Le classement de la personnalité préférée des Français est une tradition du 31 décembre et à la fin, c'est toujours Jean-Jacques Goldman qui gagne. Le chanteur de 70 ans, exilé à Londres et qui a arrêt sa carrière musicale solo depuis 20 ans, est en tête de ce classement pour la douzième fois. Seuls l'Abbé Pierre (16 fois) et le Commandant Jean-Yves Cousteau (20 fois) ont fait mieux, depuis la création de ce palmarès en 1988, où JJG pointait déjà à la 20ème place.

Suivent sur le podium, comme l'an dernier, Thomas Pesquet à la deuxième place et Omar Sy troisième. "Dans un contexte morose, Thomas Pesquet incarne le visage de la France qui va bien. Il n’est pas dans la nostalgie, mais dans l’avenir", explique Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop. Kylian Mbappé est au pied du podium, quatrième.

Florence Foresti, première femme, 20e

Les femmes sont elles totalement sous-représentées dans ce classement, alors que la liste donnée aux sondées était paritaire. Florence Foresti, la mieux placée au classement pour la gente féminine, est seulement 20e, alors que le choix a été fait au JDD, après trois éditions de classements paritaires (avec un 1er homme et une 1ère femme), de refaire un classement mixte. Sophie Marceau, qui était la personnalité féminine préférée des Français les cinq dernière années, pointe à la 28e place.

Parmi les sportifs, outre la quatrième place de Kylian Mbappé, Olivier Giroud (9e) devance Antoine Griezmann (11e) sur le podium. Zinedine Zidane (15e) est devant le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps (23e), alors que le capitaine des Bleus Hugo Lloris est 18e. Le premier non-footballeur est Teddy Riner, qui pointe à la 24e place.

Politiques, acteurs et humoristes boudés

Chez les politiques, il faut atteindre la 35e place où pointe le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui devance Marine Le Pen, 48e. Les deux finalistes de la dernière présidentielle sont les seuls politiques du classement. Chez les chanteurs, Soprano devance Florent Pagny aux cinquièmes et sixièmes place, quand Grand Corps Malade fait son entrée dans le Top 10 à la huitième position.

Deux chefs cuisiniers sont aussi au classement: Philippe Etchebest (7e) et Cyril Lignac (13e). Les deux chefs/animateurs TV, sont rejoints par Stéphane Plaza (16e) sur le podium des animateurs TV préférés des Français, Jean-Luc Reichamnn étant le premier "animateur de métier" du classement à la 22e position.

De même, il faut descendre au-delà du "Top 10" pour trouver un acteur dans ce classement avec Jean Reno (14e), devant Alain Chabat (27e) et Sophie Marceau (28e). Chez les humoristes, il faut rejoindre le Top 20 avec Florence Foresti (20e), Dany Boon (21e) et Alain Chabat (27e).

L'enquête a été menée par l'Ifop pour le JDD du 12 au 14 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.