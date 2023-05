"On va donner le maximum": les confidences de la Zarra à quelques heures de l'Eurovision

La chanteuse La Zarra représente la France à l'Eurovision, ce samedi soir, sur la scène de Liverpool. Invitée de la Matinale Week-End de RMC, elle explique avoir été surprise agréablement de l'ambiance qui règne dans les coulisses et assure qu'elle donnera le maximum pour faire triompher la France, 46 ans après la dernière victoire française.

C'est le soir que La Zarra attend depuis des mois. La chanteuse québécoise représentera la France au Concours Eurovision de la chanson, ce samedi, à Liverpool. Choisie en janvier dernier par la délégation française dans une sélection interne, la chanteuse chantera un tube alliant variété française classique et sonorités disco, "Évidemment".

La scénographie, dévoilée lors des répétitions générales et lors de la demie-finale, montre la chanteuse, qui porte une robe noire à sequins et est coiffée d'un bibi, sur une plateforme surélevée donnant l'impression que la chanteuse arbore une gigantesque robe allant du plafond au sol. Puis la plateforme descend, le tissu disparaît et l'arrière plan dévoile les lumières bleu-blanc-rouge et des étincelles.

"Un effet Waouh !"

Invitée de la Matinale Week-End de RMC, à quelques heures de la finale de l'Eurovision, La Zarra a expliqué le sens qu'elle a voulu donner à cette scénographie: "Je voulais donner au téléspectateur un espèce de tableau, une sculpture à regarder."

"Je voulais que ça fasse un effet 'Waouh' ! Je voulais aussi que ça scintille de mille feux et que - je me détache un peu du personnage - l'interprète soit un peu mise en valeur comme un bijou", explique-t-elle sur RMC.

Des chansons et une prière avant de monter sur scène

La chanteuse se sent prête avant de monter sur la gigantesque scène de Liverpool. "Ça fait deux semaines qu'on attend ce grand jour. On est très, très concentrés. Après, je vais pas vous mentir, je pense qu'une heure avant de monter sur scène, il va avoir beaucoup, beaucoup de stress. Mais on a les outils pour pouvoir calmer le tout."

Avant de monter sur scène, elle explique les petits rituels qu'elle a avec son équipe:

"On met beaucoup de chansons, on danse, on rigole. On met du Mylène Farmer, du Céline Dion, du Alizée, du Brel. Et juste avant de monter sur scène, je fais une petite prière."

"C'est magique !"

La Zarra l'assure, "l'Eurovision est un monde à part" et avoue avoir été "agréablement surprise" de l'ambiance sur place et notamment de "l'interaction avec les autres artistes": "On a beaucoup échangé, je me suis fait des amitiés, d'éventuelles collaborations."

"La rencontre du public aussi a été extraordinaire. On a rencontré des Eurofans venus du Québec, de la France. Ils vivent cette expérience comme moi. C'est magique !"

Celle qui explique ne pas trop regarder les bookmakers qui la classent autour de la cinquième position explique qu'elle "va bien", alors qu'elle a été contrainte d'annuler deux prestations le mois dernier pour des raisons familiales. "Je vais me battre à Liverpool. On va donner le maximum", assure-t-elle sur RMC.

Reste que la France n'a pas remporté l'Eurovision depuis 46 ans et la victoire de Marie Myriam avec l'Oiseau et l'Enfant. A l'époque, l'Eurovision était organisée... au Royaume-Uni, à Londres. Un signe du destin pour La Zarra? Réponse ce samedi, sous les coups de minuit.