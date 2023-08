"Pour la France qui se lève tôt": un député RN veut remettre le "prime time" à la télé à 20h35

Pour éviter un temps de sommeil qui se réduit, un député du Rassemblement national veut lutter contre le recul des heures de prime time à la télévision. Les films et émissions diffusés le soir à la télévision, commencent 29 minutes plus tard qu'il y a 13 ans. Quand ils n'ont pas du retard.

En 13 ans, ils ont pris 29 minutes de retard. À la télévision, les films et autres émissions du soir, en "prime time", démarrent de plus en plus tard. C'est le constat que fait Thomas Ménagé, député Rassemblement national (RN) du Loiret, qui a déposé une loi pour revenir à horaire plus raisonnable.

Selon l'élu, ce décalage toujours plus tard dans la soirée, entraînerait une baisse du temps de sommeil, la fin d'un "moment familial" et un détournement des téléspectateurs "au profit des plateformes de streaming américaines", le tout "pour des considérations financières" avec la publicité.

"Pour la France qui se lève tôt, stop aux films du soir qui commencent trop tard", plaide donc Thomas Ménagé.

Des retards sur un horaire très lucratif

En effet, le temps des émissions de première partie de soirée dès 20h30 paraît bien loin. Selon Médiamétrie, en 2009, les programmes commençaient encore à 20h39 en moyenne. En 2012, c’était à 20h47 et aujourd’hui, toutes chaînes confondues, c’est à 21h08 que les programmes en prime time démarrent.

Et ce n'est qu'une moyenne. Sur TMC par exemple, le prime time débute à 21h25, quand il n’y a pas de retard. Et ils sont nombreux. Selon une étude de l’Arcom (ex-CSA), toutes chaînes confondues, le retard moyen sur l’horaire annoncé de début de prime time était de 2 minutes 39 au premier semestre 2022.

Le député invite l'Arcom à se réunir pour agir

Alors pourquoi cette dérive ? C'est une question d'argent comme l'avance Thomas Ménagé. Les chaînes de télévision étant limitées à 12 minutes de publicité chaque heure, ont tout intérêt à en insérer un maximum entre 21 h et 21h15, là où il y a le plus de monde devant le poste, afin d’optimiser au mieux ce lucratif tunnel publicitaire. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Chaque semaine, en moyenne, l’Arcom est saisi d’une vingtaine de plaintes de téléspectateurs pour des dépassements d’horaires.

"Considérant que la protection de santé publique constitue un objectif à valeur constitutionnel dont le législateur doit poursuivre la réalisation", Thomas Ménagé invite l'Arcom à organiser une réunion intersectorielle avant la fin de l'année pour "enrayer la tardiveté de la diffusion des programmes du soir".