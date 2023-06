Retour de Thierry Ardisson et Michel Drucker: le service public doit-il laisser la place aux jeunes?

A 80 et 73 ans, Michel Drucker et Thierry Ardisson font leur retour à l'antenne de France Télévisions, tandis que Nelson Montfort a obtenu une dérogation pour continuer l'aventure jusqu'aux JO 2024. Cette politique de longévité des têtes d'affiche divise.

Promesse à moitié tenue. En 2015, à son arrivée à la tête de France Télévisions, Delphine Ernotte se donnait pour objectif de donner un coup de jeune à l'antenne: "Il faut changer cette télévision d'homme blanc à l'antenne". Exit Julien Lepers, 67 ans, débarqué de Question pour un champion qu'il présentait depuis 1988. Exit aussi Patrick Sébastien en juin 2019 à 66 ans.

Mais d'autres font de la résistance. Après des ennuis de santé, l'infatigable Michel Drucker, 80 ans, vient d'annoncer son retour à la présentation de Vivement Dimanche! Nelson Montfort, 70 ans, vient lui d'obtenir une dérogation pour poursuivre l'aventure jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour son baroud d'honneur. Thierry Ardisson, présent à la télévision publique depuis 1987, fait aussi son retour à l'âge de 74 ans.

"Ils n'ont pas envie de prendre de risques"

De quoi faire grincer quelques dents, dans un monde bouché. "Déjà, quand j'ai démarré à France 3 quand j'avais 23 ans, on parlait de Michel Drucker en se demandant quand est ce qu'il allait partir", se souvient l'animatrice de télévision Emma Dancourt ce lundi sur le plateau d'"Estelle Midi" sur RMC et RMC Story. "Il y a plein d'excellents animateurs qui vont bientôt avoir 50 ans et qui n'ont pas pu s'installer dans cette carrière car c'est 'trusté' par la génération de mai 68".

"Michel Drucker s'accroche à son fauteuil rouge. Cela fait de l'audience mais ils n'ont rien testé d'autres. La mission du service public, c'est de défricher mais ils n'ont pas envie de prendre de risques, alors que c'est nos impôts. Il y en a beaucoup à qui on n'a pas donné leur chance", peste-t-elle.

D'autres soulignent l'expérience de ces animateurs. "Je suis pour la reconnaissance du mérite avec l'expérience, l'âge", plaide de son côté Périco Légasse sur RMC et RMC Story. "Le vieux, c'est une valeur fondamentale. A la télévision française, on manque de valeurs et de principes, Ardisson et Drucker sont porteurs de cette conscience de la télé".

Des téléspectateurs eux aussi âgés

"Michel Drucker, Thierry Ardisson et Nelson Montfort, ce sont des statuts différents", tempère Thierry Moreau, journaliste et spécialiste des médias. "Nelson Montfort est effectivement salarié de France Télévisions et a eu une dérogation pour continuer à travailler. En revanche, Michel Drucker et Thierry Ardisson sont des producteurs qui proposent leurs émissions aux chaînes qui sont libres ou non de les accepter, sans déroger à ses règles internes", ajoute-t-il.

"Quand Delphine Ernotte est arrivée, la télévision manquait de diversité, il y avait beaucoup d'hommes et elle a donné un coup d'accélérateur", poursuit Thierry Moreau. "Il y a aujourd'hui plus de diversité, et l'enjeu désormais, c'est de faire venir plus de jeunes", explique le journaliste. Il note que l'un des animateurs préférés du service public, Cyril Féraud, a 38 ans seulement. Et que les téléspectateurs restent plus âgés, enclins à s'identifier à d'autres présentateurs peut-être du même âge. "On ne rajeunira pas le téléspectateur", conclut-il.