"Sans lui, je suis toute nue": pourquoi Geneviève de Fontenay ne se séparait jamais de son chapeau

L'ancienne présidente du Comité Miss France, décédée à l'âge de 90 ans, ne se départait jamais de son couvre-chef.

Geneviève de Fontenay, la "dame au chapeau", est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 90 ans. Symbole immuable du concours Miss France qu’elle a dirigé de 1957 à 2010, Geneviève de Fontenay avait un style bien à elle : tailleur BCBG et surtout un couvre-chef qui lui a valu le surnom de "dame au chapeau".

Un couvre-chef inamovible fortement conseillé par son défunt mari Louis Poirot. On apprend en effet dans une biographie parue en 2011 que ce dernier estimait que sa tête était "trop petite pour son corps".

"Il va jusqu’à lui suggérer de ne jamais quitter son chapeau, lequel, selon lui, rééquilibre son allure. Ce conseil, elle le suivra à la lettre, sans jamais y renoncer", lit-on dans l’ouvrage La vie secrète de Geneviève d’Amel Brahmi.

"Toute nue"

Un couvre-chef bien vissé sur sa tête, qu’un inconnu a même tenté de lui subtiliser en 2015. Alors qu'elle participait à la Foire de Chignat, dans le Puy-de-Dôme, l'ancienne présidente du Comité Miss France s'était fait dérober son couvre-chef.

Elle avait raconté sa mésaventure au micro de RMC dans la foulée : "J'étais à cette foire, on m'a mis dans une voiture américaine décapotée - j'aurais préféré une voiture française -, et tout d'un coup mon chapeau a été arraché. Je n'ai même pas eu le temps de faire ouf. Ça a été l'émotion générale. Heureusement la brigade de gendarmerie était là et l'a attrapé tout de suite. Au bout de 10 minutes j'avais récupéré le bien précieux".

Et d’avouer : "Ah, (sans mon chapeau) je suis toute nue".