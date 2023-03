Albi: des syndicalistes soupçonnés de dégradations contre la préfecture interpellés

Soupçonnés d'avoir commis des dégradations contre la préfecture d'Albi le 16 mars dernier dans le cadre d'une manifestation contre la réforme des retraites, des syndicalistes locaux ont été interpellés.

Des syndicalistes, soupçonnés d'avoir commis des dégradations visant la préfecture du Tarn à Albi lors d'une mobilisation contre la réforme des retraites, ont été interpellés jeudi et placés en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes.

D'après la députée LFI Karen Erodi, six personnes ont été interpellées en lien avec les dégradations commises le 16 mars, le jour où le président de la République et son gouvernement ont décidé d'opter pour l'emploi du 49.3, attisant la colère des opposants à la réforme.

La procureure d'Albi, Stéphanie Bazart, a confirmé à l'AFP "des gardes à vue en lien avec des incidents qui se sont déroulés lors des manifestations".

"Franche inquiétude sur la dérive autoritaire"

De son côté, Benoît Foucambert, co-secrétaire de la FSU du Tarn, a dénoncé ces interpellations. "Les collègues de la FSU, de la Confédération paysanne et de Sud ont été interpellés comme des terroristes, alors qu'ils auraient pu être convoqués, regrette-t-il. On dénonce l'atmosphère d'intimidation. On nourrit une franche inquiétude sur la dérive autoritaire."

Des dizaines de sympathisants se sont rassemblés devant le commissariat de police d'Albi pour protester contre l'interpellation des syndicalistes.

500 personnes mobilisées, des poubelles incendiées

Le 16 mars, lors d'un rassemblement qui a réuni environ 500 personnes, des manifestants ont incendié des poubelles contre le portail de la préfecture à Albi.

Dans un communiqué diffusé le soir de cette manifestation non déclarée, la préfecture du Tarn avait dénoncé "des atteintes directes à nos institutions, à l'État et à la République".

"L'enceinte de la Préfecture a été dégradée et des immondices ont été projetées au-dessus des grilles. Un incendie a été provoqué devant les grilles du bâtiment nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers du Tarn", selon ce communiqué.