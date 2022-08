Alpes-Maritimes: plus de 600 kg de pollen de cannabis cachés sous de la laine de mouton

Les douanes françaises ont intercepté 600 kilos de pollen de cannabis cachés dans un chargement de laine de mouton au péage autoroutier de La Turbie dans les Alpes-Maritimes.

Plus de 600 kilos de pollen de cannabis ont été découverts au milieu d'un chargement de laine de mouton transporté par camion espagnol se dirigeant vers l'Italie, ont annoncé mercredi les services des douanes dans un communiqué.

La saisie des 612 kg de pollen de pollen a été réalisée au péage autoroutier de La Turbie (Alpes-Maritimes), le 27 juillet. Lors de ce contrôle, les douaniers de la brigade de Menton ont découvert que de la drogue était cachée dans des ballots de laine en vrac, chargement officiel du camion intercepté.

Les 129 ballots de laine de mouton étaient destinés à une filature située en Italie, selon le document de transport du camion.

6 millions d'euros

Déjà connu pour des faits similaires s'étant déroulés en 2014 dans une autre région, le chauffeur, de nationalité espagnole, a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'ouverture d'une enquête judiciaire pour "trafic de stupéfiants".

Le pollen de cannabis, matière plus fine que la résine ou l'herbe de cannabis, présente aussi un taux de THC (la substance active du cannabis) plus élevé. La valeur de ce chargement représente selon les calculs des douanes de plus de 6,120 millions d'euros "sur le marché illicite des stupéfiants".

Selon la direction régionale des douanes, 1,2 tonne de stupéfiants ont été saisis en 2021 par les douaniers dans les Alpes-Maritimes. Avec cette nouvelle saisie, le bilan 2022, à fin juillet, atteint déjà celui de l'an passé. Au niveau national, la douane française a saisi en 2021 plus de 115 tonnes de produits stupéfiants, ce qui représente environ 75% du total des saisies réalisées en France.